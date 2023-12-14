Мобилизация в Украине: кого коснется призыв с января 2024 года

С началом полномасштабной войны в Украине объявлено военное положение. Оно, как и общая мобилизация, продлено до 14 февраля 2024 года.

Сейчас в Украине продолжается сотрудничество с популярными рекрутинговыми компаниями. Они размещают объявления на своих платформах для желающих присоединиться к ВСУ.

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Кто подлежит призыву

До конца года мобилизации подлежат несколько категорий граждан:

мужчины в возрасте 18 – 60 лет со статусом "пригодный" и "ограниченно пригодный", при наличии военного опыта;

мужчины в возрасте от 27 до 60 лет, со статусом "пригодный" и "ограниченно пригодный", при условии отсутствия военного опыта;

мужчины в возрасте 18 – 60 лет, снятые с военного учета, но пригодные и ограниченно пригодные по решению ВВК.

К службе по контракту могут быть привлечены мужчины в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющие боевого опыта.

У людей с инвалидностью есть возможность прохождения службы по месту жительства.

Вероятно, что в следующем году правила призыва не изменятся, но с помощью рекрутинговых компаний станут лучше.

Мобилизация женщин в Украине может происходить только при условии, если им не больше 60 лет. Их призыв в армию возможен только на добровольной основе. Впрочем, пока точно неизвестно, какой именно будет мобилизация женщин в 2024 году.

Мобилизация студентов

Теперь студенты дневной формы обучения средних специальных, средних технических, высших учебных заведений имеют право на отсрочку.

Это также касается тех, кто получает профессиональное (профессионально-техническое), профессиональное высшее и высшее образование.

Отсрочка также возможна для ассистентов-стажеров, аспирантов и докторантов, обучающихся по дневной или дуальной форме получения образования, независимо от возраста.

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