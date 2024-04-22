Мобілізація в Україні: які є види повісток та їх значення
22 квітня 2024, 16:25Читать новость на русском
В Україні від 24 лютого 2022 року діє воєнний стан та загальна мобілізація, на цей час повістку може отримати будь-який військовозобов'язаний чоловік віком від 18 до 60 років. Втім, повістка не завжди означає безпосередній призов.
Відповідно до законодавства України, повістка має вручатися особисто військовозобов'язаному, а той повинен поставити підпис про її отримання. Якщо військовозобов'язаний відмовляється від неї, то складається відповідний акт.
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Які є види повісток
- Повістка для уточнення даних. Ці повістки вручають для уточнення та оновлення інформації про склад сім’ї, стан здоров’я військовозобов’язаних, місце роботи тощо;
- повістка на проходження військово-лікарської комісії. Ця повістка за підписом начальника РТЦК та СП зобов'язує пройти ВЛК. До повістки додається картка дослідження та медичного огляду військовозобов'язаного. Після медкомісії у цій картці буде прописано висновок військово-лікарської комісії про придатність чи непридатність до військової служби;
- повістка для призову на строкову військову службу. Ця повістка передбачає призов на строкову військову службу. Наразі такі повістки не видають, через те, що в Україні діє загальна мобілізація, під час якої призов на строкову військову службу до ЗСУ та інших військових формувань не проводиться;
- мобілізаційне розпорядження. Ця повістка вручається військовозобов’язаному після проходження ВЛК, якщо його визнано придатним до проходження військової служби.
Коли запрацює новий закон про мобілізацію
- Президент України Володимир Зеленський 16 квітня підписав закон про мобілізацію.
- Закон набере чинності через 1 місяць після публікації в "Голосі України". Опісля певний час триватиме перехідний період – для того, щоб військовозобов'язані могли оновити дані через електронний кабінет, ЦНАП чи ТЦК.
- Вже 17 квітня закон було опубліковано в офіційному парламентському виданні "Голос України". Таким чином, новий закон запрацює вже з 18 травня.