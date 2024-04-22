Мобілізація в Україні: які є види повісток та їх значення

В Україні від 24 лютого 2022 року діє воєнний стан та загальна мобілізація, на цей час повістку може отримати будь-який військовозобов'язаний чоловік віком від 18 до 60 років. Втім, повістка не завжди означає безпосередній призов.

Відповідно до законодавства України, повістка має вручатися особисто військовозобов'язаному, а той повинен поставити підпис про її отримання. Якщо військовозобов'язаний відмовляється від неї, то складається відповідний акт.

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Які є види повісток

Повістка для уточнення даних . Ці повістки вручають для уточнення та оновлення інформації про склад сім’ї, стан здоров’я військовозобов’язаних, місце роботи тощо;

. Ці повістки вручають для уточнення та оновлення інформації про склад сім’ї, стан здоров’я військовозобов’язаних, місце роботи тощо; повістка на проходження військово-лікарської комісії . Ця повістка за підписом начальника РТЦК та СП зобов'язує пройти ВЛК. До повістки додається картка дослідження та медичного огляду військовозобов'язаного. Після медкомісії у цій картці буде прописано висновок військово-лікарської комісії про придатність чи непридатність до військової служби;

. Ця повістка за підписом начальника РТЦК та СП зобов'язує пройти ВЛК. До повістки додається картка дослідження та медичного огляду військовозобов'язаного. Після медкомісії у цій картці буде прописано висновок військово-лікарської комісії про придатність чи непридатність до військової служби; повістка для призову на строкову військову службу . Ця повістка передбачає призов на строкову військову службу. Наразі такі повістки не видають, через те, що в Україні діє загальна мобілізація, під час якої призов на строкову військову службу до ЗСУ та інших військових формувань не проводиться;

. Ця повістка передбачає призов на строкову військову службу. Наразі такі повістки не видають, через те, що в Україні діє загальна мобілізація, під час якої призов на строкову військову службу до ЗСУ та інших військових формувань не проводиться; мобілізаційне розпорядження. Ця повістка вручається військовозобов’язаному після проходження ВЛК, якщо його визнано придатним до проходження військової служби.

Коли запрацює новий закон про мобілізацію

Президент України Володимир Зеленський 16 квітня підписав закон про мобілізацію.

Закон набере чинності через 1 місяць після публікації в "Голосі України". Опісля певний час триватиме перехідний період – для того, щоб військовозобов'язані могли оновити дані через електронний кабінет, ЦНАП чи ТЦК.

Вже 17 квітня закон було опубліковано в офіційному парламентському виданні "Голос України". Таким чином, новий закон запрацює вже з 18 травня.

На повістці повинні бути вірно вказані особисті дані військовозобов'язаного, дата і рік народження, адреса проживання, тип повістки, дата, час та адреса, де потрібно з'явитися.