Мобилизация в Украине: какие есть виды повесток и их значение

В Украине с 24 февраля 2022 года действует военное положение и всеобщая мобилизация, в настоящее время повестку может получить любой военнообязанный мужчина в возрасте от 18 до 60 лет. Впрочем, повестка не всегда означает непосредственный призыв.

В соответствии с законодательством Украины, повестку должны вручать лично военнообязанному, а тот должен поставить подпись о ее получении. Если военнообязанный отказывается от нее, то составляется соответствующий акт.

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Какие есть виды повесток

Повестка для уточнения данных . Эти повестки вручают для уточнения и обновления информации о составе семьи, состоянии здоровья военнообязанных, место работы и т.д;

. Эти повестки вручают для уточнения и обновления информации о составе семьи, состоянии здоровья военнообязанных, место работы и т.д; повестка на прохождение военно-врачебной комиссии . Эта повестка за подписью начальника РТЦК и СП обязывает пройти ВВК. К повестке прилагается карточка исследования и медицинского осмотра военнообязанного. После медкомиссии в этой карточке будет прописано заключение военно-врачебной комиссии о пригодности или непригодности к военной службе;

. Эта повестка за подписью начальника РТЦК и СП обязывает пройти ВВК. К повестке прилагается карточка исследования и медицинского осмотра военнообязанного. После медкомиссии в этой карточке будет прописано заключение военно-врачебной комиссии о пригодности или непригодности к военной службе; повестка для призыва на срочную военную службу . Эта повестка предусматривает призыв на срочную военную службу. Сейчас такие повестки не выдают, из-за того, что в Украине действует всеобщая мобилизация, во время которой призыв на срочную военную службу в ВСУ и другие военные формирования не проводится;

. Эта повестка предусматривает призыв на срочную военную службу. Сейчас такие повестки не выдают, из-за того, что в Украине действует всеобщая мобилизация, во время которой призыв на срочную военную службу в ВСУ и другие военные формирования не проводится; мобилизационное распоряжение. Эта повестка вручается военнообязанному после прохождения ВВК, если он признан годным к прохождению военной службы.

Когда заработает новый закон о мобилизации

Президент Украины Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон о мобилизации.

Закон вступит в силу через 1 месяц после публикации в "Голосе Украины". После определенное время продлится переходный период – для того, чтобы военнообязанные могли обновить данные через электронный кабинет, ЦПАУ или ТЦК.

Уже 17 апреля закон был опубликован в официальном парламентском издании "Голос Украины". Таким образом, новый закон заработает уже с 18 мая.

На повестке должны быть верно указаны личные данные военнообязанного, дата и год рождения, адрес проживания, тип повестки, дата, время и адрес, где нужно явиться.