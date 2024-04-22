Мобилизация в Украине: какие есть виды повесток и их значение
22 апреля 2024, 16:25Читати новину українською
В Украине с 24 февраля 2022 года действует военное положение и всеобщая мобилизация, в настоящее время повестку может получить любой военнообязанный мужчина в возрасте от 18 до 60 лет. Впрочем, повестка не всегда означает непосредственный призыв.
В соответствии с законодательством Украины, повестку должны вручать лично военнообязанному, а тот должен поставить подпись о ее получении. Если военнообязанный отказывается от нее, то составляется соответствующий акт.
Смотрите также Мобилизация по-новому: как будет работать принятый законопроект
Какие есть виды повесток
- Повестка для уточнения данных. Эти повестки вручают для уточнения и обновления информации о составе семьи, состоянии здоровья военнообязанных, место работы и т.д;
- повестка на прохождение военно-врачебной комиссии. Эта повестка за подписью начальника РТЦК и СП обязывает пройти ВВК. К повестке прилагается карточка исследования и медицинского осмотра военнообязанного. После медкомиссии в этой карточке будет прописано заключение военно-врачебной комиссии о пригодности или непригодности к военной службе;
- повестка для призыва на срочную военную службу. Эта повестка предусматривает призыв на срочную военную службу. Сейчас такие повестки не выдают, из-за того, что в Украине действует всеобщая мобилизация, во время которой призыв на срочную военную службу в ВСУ и другие военные формирования не проводится;
- мобилизационное распоряжение. Эта повестка вручается военнообязанному после прохождения ВВК, если он признан годным к прохождению военной службы.
Когда заработает новый закон о мобилизации
- Президент Украины Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон о мобилизации.
- Закон вступит в силу через 1 месяц после публикации в "Голосе Украины". После определенное время продлится переходный период – для того, чтобы военнообязанные могли обновить данные через электронный кабинет, ЦПАУ или ТЦК.
- Уже 17 апреля закон был опубликован в официальном парламентском издании "Голос Украины". Таким образом, новый закон заработает уже с 18 мая.