Вимоги до стану здоров'я військовозобов'язаних знизили: омбудсменка назвала причину

Військова омбудсменка Ольга Решетилова вважає, що в Україні знизили вимоги до стану здоров'я військовозобов'язаних. Причиною вона називає нестачу особового складу.

Про це Ольга Решетилова розповіла в інтерв'ю "Главкому", передає 24 Канал.

Чи беруть до війська із проблемами зі здоров'ям?

Військова омбудсменка заявила, що вимоги до стану військовозобов'язаних значно знизили через нібито дефіцит особового складу. До прикладу вона навела чинну редакцію наказу №402 "Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України".

Вона також зазначила, що проблеми зі здоров'ям мають відображатись в облікових даних військовозобов'язаного.

ВЛК здійснює поверхневий огляд стану здоров'я на цей момент. Якщо немає явних ознак захворювання, військовослужбовця визнають придатним до служби,

– пояснила Решетилова.

Омбудсменка наголосила, що відповідальність за це лежить на самих військовозобов'язаних. А саме, за словами Решетилової, серйозні захворювання, несумісні зі службою, потрібно заздалегідь внести до військового квитка та Єдиного державного реєстру призовників.

Зазначається, що це можна зробити через ТЦК або онлайн завантажити медичний висновок. Після цього інформація має з'явитись у військовому квитку та застосунку Резерв+.

До чого призводить така служба?

Через зниження вимог до здоров'я, продовжила Решетилова, до війська потрапляють люди з різним станом здоров'я. А служба надалі впливає на нього.

Тому – так, на сьогодні до війська потрапляють далеко не всі здорові люди. І ясно, що фізичне навантаження, стресові ситуації дуже часто погіршують стан їхнього здоров'я,

– заявила омбудсменка.

