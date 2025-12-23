Требования к состоянию здоровья военнообязанных снизили: омбудсмен назвала причину

Военный омбудсмен Ольга Решетилова считает, что в Украине снизили требования к состоянию здоровья военнообязанных. Причиной она называет недостаток личного состава.

Об этом Ольга Решетилова рассказала в интервью "Главкому", передает 24 Канал.

Берут ли в армию с проблемами со здоровьем?

Военный омбудсмен заявила, что требования к состоянию военнообязанных значительно снизили из-за якобы дефицита личного состава. В качестве примера она привела действующую редакцию приказа №402 "Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины".

Она также отметила, что проблемы со здоровьем должны отображаться в учетных данных военнообязанного.

ВВК осуществляет поверхностный осмотр состояния здоровья на данный момент. Если нет явных признаков заболевания, военнослужащего признают годным к службе,

– объяснила Решетилова.

Омбудсмен подчеркнула, что ответственность за это лежит на самих военнообязанных. А именно, по словам Решетиловой, серьезные заболевания, несовместимые со службой, нужно заранее внести в военный билет и Единый государственный реестр призывников.

Отмечается, что это можно сделать через ТЦК или онлайн загрузить медицинское заключение. После этого информация должна появиться в военном билете и приложении Резерв+.

К чему приводит такая служба?

Из-за снижения требований к здоровью, продолжила Решетилова, в армию попадают люди с разным состоянием здоровья. А служба в дальнейшем влияет на него.

Поэтому – так, на сегодня в армию попадают далеко не все здоровые люди. И ясно, что физическая нагрузка, стрессовые ситуации очень часто ухудшают состояние их здоровья,

– заявила омбудсмен.

Последние новости мобилизации