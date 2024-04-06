Хто має прийти до ТЦК без повістки з 1 квітня та чи можуть одразу мобілізувати: відповідь юриста

Під час мобілізації військовозобов'язані, призовники та резервісти у деяких випадках мають самостійно приходити в ТЦК. Здебільшого це стосується оновлення даних.

Підстави для самостійного приходження до ТЦК визначені Порядком проведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів, законами про мобілізаційну підготовку та військовий обов’язок. Про правила загальної мобілізації в Україні розповіла юристка Діана Скумадчук.

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Коли в ТЦК треба приходити без повістки

Призовникам, військовозобов’язаним та резервістам забороняється змінювати місце проживання з моменту оголошення мобілізації та у воєнний час без дозволу керівника відповідного ТЦК.

Військовозобов’язані, призовники і резервісти під час воєнного стану мають якнайшвидше повідомити ТЦК та оновити свої дані про фактичне місце проживання у випадку вибуття в іншу місцевість до нового місця проживання,

– пояснила юристка.

Варто також зазначити, що призовники, військовозобов’язані та резервісти мають звіряти не рідше одного разу на п'ять років власні персональні дані з обліковими даними районних (міських) військкоматів.

"Тобто людина повинна з’явитись до ТЦК, щоб оновити свої облікові дані. Якщо ви переїжджаєте або реєструєте місце проживання в іншому місці, вам також потрібно прийти особисто в семиденний строк з дня прибуття до нового місця проживання з усіма необхідними документами до відповідного ТЦК та СП для того щоб стати на військовий облік", – додає Скумадчук.

Чи можуть мобілізувати тих, хто вперше прийшов до ТЦК

Тепер ТЦК викликатиме чоловіків від 25 років для оновлення даних. До таких дій ТЦК та СП вдаватимуться після того, як Володимир Зеленський підписав закон про зменшення призовного віку до 25 років

Якщо чоловік прийшов самостійно і вперше до ТЦК та СП, щоб оновити облікові дані або для постановки на військовий облік, його також можуть мобілізувати. Це стосується випадків, коли у чоловіка немає підстав для оформлення відстрочки від мобілізації, які передбачені ст. 23 Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”.

Загалом якщо людина давно не проходила ВЛК або загубила військово-обліковий документ, то їй одразу дадуть направлення для проходження військово-лікарської комісії, щоб визначити її ступінь придатності для проходження військової служби. Після цього його дійсно можуть мобілізувати, якщо ТЦК та СП вбачає у цьому потребу,

– наголошує юристка.

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