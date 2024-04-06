Кто должен прийти в ТЦК без повестки с 1 апреля и могут ли сразу мобилизовать: ответ юриста
Источник:РБК-Украина
Во время мобилизации военнообязанные, призывники и резервисты в некоторых случаях должны самостоятельно приходить в ТЦК. В основном это касается обновления данных.
Основания для самостоятельного прихождения в ТЦК определены Порядком проведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов, законами о мобилизационной подготовке и воинской обязанности. О правилах всеобщей мобилизации в Украине рассказала юрист Диана Скумадчук.
Читайте также В сети пишут о "5 лет тюрьмы за ВВК и штрафы на сотни тысяч": объяснение нардепа
Когда в ТЦК надо приходить без повестки
Призывникам, военнообязанным и резервистам запрещается менять место жительства с момента объявления мобилизации и в военное время без разрешения руководителя соответствующего ТЦК.
Военнообязанные, призывники и резервисты во время военного положения должны как можно быстрее сообщить ТЦК и обновить свои данные о фактическом месте жительства в случае выбытия в другую местность к новому месту жительства,
– пояснила юрист.
Стоит также отметить, что призывники, военнообязанные и резервисты должны сверять не реже одного раза в пять лет собственные персональные данные с учетными данными районных (городских) военкоматов.
"То есть человек должен появиться в ТЦК, чтобы обновить свои учетные данные. Если вы переезжаете или регистрируете место жительства в другом месте, вам также нужно прийти лично в семидневный срок со дня прибытия к новому месту жительства со всеми необходимыми документами в соответствующий ТЦК и СП для того чтобы стать на воинский учет", – добавляет Скумадчук.Обратите внимание! Теперь ТЦК будет вызывать мужчин от 25 лет для обновления данных. К таким действиям ТЦК и СП будут прибегать после того, как Владимир Зеленский подписал закон о уменьшении призывного возраста до 25 лет.
Могут ли мобилизовать тех, кто впервые пришел в ТЦК
Если человек пришел самостоятельно и впервые в ТЦК и СП, чтобы обновить учетные данные или для постановки на воинский учет, его также могут мобилизовать. Это касается случаев, когда у мужчины нет оснований для оформления отсрочки от мобилизации, которые предусмотрены ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".
В общем если человек давно не проходил ВВК или потерял военно-учетный документ, то ему сразу дадут направление для прохождения военно-врачебной комиссии, чтобы определить его степень пригодности для прохождения военной службы. После этого его действительно могут мобилизовать, если ТЦК и СП видит в этом потребность,
– отмечает юрист.
Мобилизация в Украине: последние новости
- Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Любинец категорически выступил против силовой мобилизации. Он отметил, что в вопросах мобилизации следует руководствоваться законодательством и добавил, что не стоит расширять права ТЦК.
- Отныне мужчины, которых ранее признали ограниченно годными к военной службе, должны пройти повторный медицинский осмотр. Военно-врачебная комиссия должна определить, к какой категории относится человек, которого ранее признали "ограниченно годным", ведь теперь существует только "годный" и "непригодный" к службе.
- Владимир Зеленский 2 апреля подписал три новых закона о мобилизации. В частности, теперь мобилизовать могут мужчин от 25 лет, а не от 27, как было раньше.