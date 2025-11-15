У яких випадках поліція може затримати людину під час перевірки документів
- Поліція може затримати людину, якщо у неї немає військово-облікових документів або якщо вона перебуває в розшуку.
В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. У зв'язку з цим поліція та військовослужбовці ТЦК часто перевіряють документи громадян.
Варто знати, що за певних обставин поліцейські можуть затримати людину. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю речника Полтавського обласного ТЦК та СП Романа Істоміна "Главкому".
Кого може затримати поліція?
Істомін пояснює, що так звані "рейди" ТЦК – це планова робота груп оповіщення, яка проводиться спільно з поліцією. За його словами, групі ставлять завдання, визначають маршрут і вона перевіряє наявність військово-облікових документів у громадян.
Якщо в когось документів немає – поліція має право провести адміністративне затримання. Якщо ж виявляється, що людина перебуває в розшуку, поліцейські одразу доставляють її до ТЦК,
– каже речник Полтавського ТЦК.
Він зазначає, що мова не йде про кримінальний розшук, як дехто думає. Це лише адміністративна процедура – поліція шукає людину та доставляє її в ТЦК для складання протоколу про адмінправопорушення.
У будь-якому разі, якщо громадянин не з’явився за повісткою, це вважається порушенням правил військового обліку. Відповідальність передбачена статтею 210 Кодексу про адміністративні правопорушення. Розгляд справ за цією статтею належить до компетенції ТЦК.
Кого можуть мобілізувати: коротко про головне
В Україні мобілізувати можуть військовозобов’язаних чоловіків віком від 18 до 60 років з досвідом служби або військовою освітою, які визнані придатними ВЛК та не мають відстрочки чи броні, чоловіків від 25 до 60 років без досвіду служби, якщо вони не мають відстрочки чи бронювання.
Громадяни, які досягли граничного віку перебування на службі, можуть підписати контракт із Силами оборони, отримати виплати та низку пільг. Чоловіки віком від 18 до 24 років також мають змогу укласти контракт із ЗСУ та отримати 1 мільйон гривень.
Відстрочку від мобілізації, зокрема, можуть отримати особи з інвалідністю або ті, хто визнаний непридатним за висновком військово-лікарської комісії, батьки трьох і більше неповнолітніх дітей, громадяни, які доглядають за хворими батьками, студенти, народні депутати та громадяни, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час війни.