Мобілізація в Україні: на які зміни слід очікувати в травні

З 24 лютого 2022 року в Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. Через це майже всі чоловіки від 18 до 60 років можуть бути призвані до лав Збройних Сил.

Згідно з останньою постановою, яку Кабмін ухвалив у квітні 2023 року, працівники ТЦК та СП можуть вручати повістки незалежно від місця реєстрації громадян. Крім цього, повістки можуть видаватися в будь-якому публічному місці. Про те, що зміниться у мобілізації українських чоловіків у травні 2023 року – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Які категорії населення можуть мобілізувати у травні 2023 року

У Командуванні Сухопутних військ зазначили, що під час мобілізації першочергово призивають чоловіків, що мають бойовий досвід. Згодом же, можуть мобілізувати тих, хто потрібен для відповідних військових спеціальностей.

Загалом у травні 2023 року до лав ЗСУ можуть мобілізувати такі категорії чоловіків:

призовників, які пройшли військову службу,

резервістів та військовозобов'язаних, що мають військовий досвід,

знятих чи виключених з військового обліку осіб, якщо вони придатні до служби за рішенням військово-лікарської комісії й не мають відстрочення,

чоловіків віком від 18 до 27 років, які йдуть служити за контрактом добровільно,

обмежено придатних у воєнний час та непридатних у мирний час,

осіб з інвалідністю, що добровільно вступають до лав ЗСУ.

Також у добровільному порядку можуть мобілізувати осіб з інвалідністю та чоловіків, що мають відстрочку за сімейним станом.

Чоловіки, що не мають бойового досвіду повинні пройти навчання перед відправленням на фронт, яке має тривати не менш ніж місяць. Це стосується й офіцерів запасу, що пройшли військову кафедру.

Що зміниться у видачі повісток у травні 2023 року

У березні начальник сектору комплектування Київського міського ТЦК полковник Олександр Коновалов наголосив, що наразі існує лише два типи повісток. Це повістки для уточнення військово-облікових даних та для відправлення у війська у складі команди. За його словами, вручення повістки не означає, що чоловіків відразу направлять на фронт.

Повістки можуть вручатися у публічних місцях або за місцем проживання чоловіків. Якщо повістку кинули у поштову скриньку, закріпили на дверях чи повідомили телефоном, то таке вручення є неправомірним і не несе жодних юридичних наслідків. Повістка має бути вручена особисто.

Після належного вручення повістки, громадяни мають з’явитися у ТЦК за датою, що вказана у повістці. З собою потрібно мати такі документи:

документи для ідентифікації особистості: паспорт, ID-картка;

військово-обліковий документ: військовий квиток або приписка до призовної дільниці;

документи, що підтверджують зміни у сімейному стані, місця роботи, навчання тощо;

документи, що підтверджують право на відстрочку від мобілізації;

документи про стан здоров’я.

Якщо чоловік не має права на відстрочку, то після уточнення облікових даних він буде направлений на проходження військово-лікарської комісії для визначення придатності для мобілізації. Тому треба мати при собі медичні документи, які можуть підтвердити хронічні хвороби, непридатність або підстави для визначення особливостей несення служби.

Хто і де може вручати повістки у травні 2023 року

Законодавством не встановлено місце, де можуть вручити повістку. Вручення повісток можуть здійснювати уповноважені на це особи, такі як:

представники органів місцевого самоврядування;

керівники підприємств, установ, організацій, незалежно від підпорядкування і форми власності;

представники закладів освіти;

посадові особи районного чи міського ТЦК та СП.

Крім цього, українці мають перевірити документи особи, що вручає повістку. Зокрема, співробітники ТЦК та СП чи представники органів місцевого самоврядування повинні мати службове посвідчення, яке доводить місце їх роботи. Також усі, хто вручає повістки повинні мати розпорядження голови ТЦК та СП.

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