Відповідне рішення Уряд ухвалив на засіданні 28 квітня. Своєю чергою, новий порядок бронювання військовозобов'язаних Кабмін ухвалив 27 січня 2023 року.

Тоді затвердили й критерії визначення підприємств, установ і організацій, критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення. Адже працівники таких підприємств підлягають бронюванню.

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Уряд удосконалив бронювання військовозобов'язаних

Перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко зазначила, що одне з питань, яке порушує український бізнес під час зустрічей, – тривалий час проходження процедури бронювання працівників, який:

обмежує можливості підприємців розробляти та реалізовувати виробничі плани,

в цілому не сприяє підвищенню ділової активності.

Ми розуміємо, що певну роль в цьому випадку грає людський фактор та організація процесу. Тому ініціювали рішення, яке оптимізує процедуру бронювання, яке відтепер відбуватиметься в визначені стислі терміни,

– зауважила Свириденко.

Заступник міністра економіки Ігор Фоменко пояснив, що згідно з рішенням уряду внесли зміни до постанови Кабміну від 27 січня 2023 №76. Зокрема, визначили наступні терміни:

подання органами державної влади, іншими державними органами списків військовозобов'язаних, які пропонуються до бронювання на період мобілізації та на воєнний час до Генерального штабу Збройних Сил (СБУ, Служби зовнішньої розвідки) – терміном не більше ніж 5 робочих днів ;

; погодження списків та подання Генштабом ЗСУ (СБУ, СЗР) до Міністерства економіки – терміном не більше ніж 10 робочих днів ;

; ухвалення Мінекономіки рішення про бронювання військовозобов'язаних – не більше ніж 5 робочих днів ;

; зарахування військовозобов'язаного на спеціальний військовий облік територіальним центром комплектування та соціальної підтримки – не більше ніж 5 робочих днів.

"Таким чином процедура від отримання держорганами від підприємств, установ, організацій списків на бронювання працівників до зарахування заброньованих на спеціальний військовий облік має здійснюватися максимум за 25 робочих днів", – зазначив Фоменко.

Важливо! Порядок бронювання військовозобов'язаних і Порядок та критерії визначення підприємств, установ і організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення, розробили відповідно до змін до закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Їх 4 листопада 2022 року ухвалила Верховна Рада.