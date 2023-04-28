Про це Олексій Резніков розповів під час брифінгу, пише 24 Канал. За його словами, "Оберіг" – це оцифровування всіх документів, які накопичувалися.

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Резніков анонсував проєкт "Оберіг"

Резніков пояснив, що цифровізація дозволить автоматично підтягувати дані. Як приклад він навів одруження, про що військовозобов'язані повинні повідомляти ТЦК.

Якщо ви одружились і не повідомили про це як військовозобов'язаний центр комплектації, то ви порушник закону. Я думаю що 90 % хлопців порушники закону. Система дуже проста: факт реєстрації відбувся, Мін'юст дані дав і все буде підтягуватись автоматично,

– сказав глава Міноборони.

Резніков наголосив, що цифровізація дозволить зменшити навантаження на ТЦК. Крім того, завдяки цифровізації відбудеться скорочення персоналу ТЦК.

"Там багато людей, які сидять віками, поросли мохом і корінням", – зазначив він.

Зеленський доручив Залужному відправляти військкомів із тилу на фронт

Очільник Міноборони Олексій Резніков під час брифінгу розповів про нову рекомендацію Валерію Залужному від Президента України. За словами Резнікова, вона стосується працівників ТЦК.

Володимир Зеленський закликав Залужного відправляти військкомів, які давно сидять у тилу, виконувати бойові завдання на лінію фронту.

Чинних працівників ТЦК мають замінити українські бійці, які отримали поранення на фронті.

Резніков нагадав, що ТЦК входять у структуру Сухопутних військ ЗСУ. Водночас він розповів, що новопризначений заступник міністра оборони Олександр Павлюк вже опікується питанням реформування центрів комплектування та соціальної підтримки.