Мобилизация в Украине: какие изменения следует ожидать в мае

С 24 февраля 2022 года в Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. Поэтому почти все мужчины от 18 до 60 лет могут быть призваны в ряды Вооруженных Сил.

Согласно последнему постановлению, которое Кабмин принял в апреле 2023 года, работники ТЦК и СП могут вручать повестки независимо от места регистрации граждан. Кроме этого, повестки могут выдаваться в любом публичном месте. О том, что изменится в мобилизации украинских мужчин в мае 2023 - читайте в материале 24 Канала.

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Какие категории населения могут мобилизовать в мае 2023 года

В Командовании Сухопутных войск отметили, что во время мобилизации в первую очередь призывают мужчин, имеющих боевой опыт. Впоследствии могут мобилизовать тех, кто нужен для соответствующих военных специальностей.

В мае 2023 года в ряды ВСУ могут мобилизовать следующие категории мужчин:

призывников, прошедших военную службу,

резервистов и военнообязанных, имеющих военный опыт,

снятых или исключенных из военного учета лиц, если они пригодны к службе по решению военно-врачебной комиссии и не имеют отсрочки,

мужчин в возрасте от 18 до 27 лет, которые идут служить по контракту добровольно,

ограниченно годных в военное время и непригодных в мирное время,

лиц с инвалидностью, добровольно вступающих в ряды ВСУ.

Также в добровольном порядке могут мобилизовать лиц с инвалидностью и мужчин, имеющих отсрочку по семейному положению.

Мужчины, не имеющие боевого опыта, должны пройти обучение перед отправлением на фронт, которое должно длиться не менее месяца. Это касается и офицеров запаса, прошедших военную кафедру.

Что изменится в выдаче повесток в мае 2023 года

В марте начальник сектора комплектования Киевского городского ТЦК полковник Александр Коновалов подчеркнул, что сейчас существует только два типа повесток. Это повестки для уточнения военно-учетных данных и отправки в войска в составе команды. По его словам, вручение повестки не означает, что мужчин сразу направят на фронт.

Повестки могут вручаться в публичных местах или по месту жительства мужчин. Если повестку бросили в почтовый ящик, закрепили на дверях или сообщили по телефону, то такое вручение неправомерно и не несет никаких юридических последствий. Повестка должна быть вручена лично.

После надлежащего вручения повестки граждане должны явиться в ТЦК по дате, указанной в повестке. С собой нужно иметь следующие документы:

документы для идентификации личности: паспорт, ID-карта;

военно-учетный документ: военный билет или приписка к призывному участку;

документы, подтверждающие изменения в семейном состоянии, места работы, учебы;

документы, подтверждающие право на отсрочку от мобилизации;

документы о состоянии здоровья

Если мужчина не имеет права на отсрочку, то после уточнения учетных данных он будет направлен на прохождение военно-врачебной комиссии для определения пригодности для мобилизации. Поэтому следует иметь при себе медицинские документы, которые могут подтвердить хронические болезни, непригодность или основания для определения особенностей несения службы.

Кто и где может вручать повестки в мае 2023 года

Законодательством не установлено место, где может быть вручена повестка. Вручение повесток могут осуществлять уполномоченные лица, такие как:

представители органов местного самоуправления;

руководители предприятий, учреждений, организаций независимо от подчинения и формы собственности;

представители учебных заведений;

должностные лица районного или городского ТЦК и СП.

Кроме этого, украинцы должны проверить документы вручающего повестку лица. В частности, сотрудники ТЦК и СП или представители органов местного самоуправления должны иметь служебное удостоверение, доказывающее место их работы. Также все, кто вручает повестки, должны располагать председателями ТЦК и СП.

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