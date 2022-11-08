Поліція видала повістку: чи законно це

В Україні триває воєнний стан, а разом з ним і загальна мобілізація. Іноді повістки вручають навіть надворі.

Хто має на це право і чи законно, якщо представник правоохоронних органів видасть повістку. 24 канал зібрав для вас актуальну інформацію.

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Хто має право видавати повістки

Забігаючи наперед, зазначимо, що представники поліції не можуть видавати повістки. Серед списку уповноважених у постанові Кабміну їх немає.

Можуть вручити повістку:

співробітники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (військкоматів);

керівники вишів або роботодавці;

працівники органів місцевого самоврядування;

уповноважені представники комунальних установ.

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Що робити роботодавцю, якщо працівнику прийшла повістка

Закон передбачає видачу повісток за місцем праці. Роботодавцям слід знати алгоритм дій на такий випадок.

Якщо роботодавець отримав повістку для свого підлого, йому потрібно видати спеціальний наказ. У ньому має бути повідомлено про те, що військовозобов'язаний працівник має з'явитися до територіального центру комплектування і соцпідтримки.

Після цього роботодавець повинен повідомити про наказ працівника. Крім того, у нього є 3 дні, щоб надіслати копію наказу до військкомату.

Роботодавець має проконтролювати те, чи прибув підлеглий у зазначений в повістці час до ТЦК. У разі неявки, він має повідомити про це представників військкомату.

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Керівник може не видавати робітнику повістку, якщо він не перебуває на роботі з поважних причин. Зокрема, коли працівник на лікарняному.

Якщо підлеглий сам звільнився напередодні або ж його звільнили.Тоді роботодавець повинен повідомити про це у відповідну структуру (військкомат).

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