Полиция выдала повестку: законно ли это
8 ноября 2022 , 09:21Читати новину українською
В Украине продолжается военное положение, а вместе с ним и всеобщая мобилизация. Иногда повестки вручают даже на улице.
Кто имеет на это право и законно ли, если представитель правоохранительных органов выдаст повестку. 24 канал собрал для вас актуальную информацию.
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Кто имеет право издавать повестки
Забегая вперед, отметим, что представители полиции не могут выдавать повестки. Среди списка уполномоченных в постановлении Кабмина их нет.
Могут вручить повестку:
- сотрудники территориальных центров комплектования и социальной поддержки (военкоматов);
- руководители вузов или работодатели;
- работники органов местного самоуправления;
- уполномоченные представители коммунальных учреждений.
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Что делать работодателю, если работнику пришла повестка
Закон предусматривает выдачу повесток по месту работы. Работодателям следует знать алгоритм действий на такой случай.
- Если работодатель получил повестку для своего подлого, ему нужно издать специальный приказ. В нем должно быть сообщено, что военнообязанный работник должен явиться в территориальный центр комплектования и соцподдержки.
- После этого работодатель должен сообщить о приказе работника. Кроме того, у него есть 3 дня, чтобы отправить копию приказа в военкомат.
- Работодатель должен проконтролировать, прибыл ли подчиненный в указанное в повестке время в ТЦК. В случае неявки он должен сообщить об этом представителям военкомата.
Работодателю разрешено не вручать повестку: при каких условиях
- Руководитель может не выдавать повестку рабочему, если он не находится на работе по уважительным причинам. В частности, когда работник на больничном.
- Если подчиненный сам уволился накануне или его уволили. Тогда работодатель должен сообщить об этом в соответствующую структуру (военкомат).
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