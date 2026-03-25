Повістки через Дію: у Мінцифрі відповіли, чи можливо таке
- Мінцифри не планує впроваджувати електронні повістки через сервіс Дія чи інші державні сервіси.
- Сервіс Дія створено для зручної взаємодії між громадянами та державою, а не як інструмент контролю.
Мінцифри анонсує велике оновлення Дії й робить ключовий акцент на впроваджені штучного інтелекту як бази для розвитку цифрової держави. Водночас впровадження електронних повісток в застосунку чи в інших державних сервісах не планується.
Про це заявив виконувач обов'язків міністра цифрової трансформації Олександр Борняков в інтерв'ю SPEKA.
Дивіться також Цифровізація триває: в Дії з'явиться ще один документ і нова важлива послуга
Чи можуть вручати повістки через Дію?
У відповідь на питання про можливість вручення електронних повісток у сервісі Дія Борняков чітко – ні.
За його словами, Міністерство цифрової трансформації має принципову та незмінну позицію, яка не передбачає впровадження електронних повісток у Дії чи інших державних сервісах.
Посадовець зауважив, що сервіс Дія розробляли насамперед як зручний сервіс для взаємодії громадян із державою. Він підкреслив, що у разі перетворення платформи на інструмент контролю це може підірвати довіру мільйонів користувачів.
У сфері оборони наш фокус інший – ми прагнемо мінімізувати бюрократію для тих, хто вже служить. Це цифровізація процедур отримання статусів, розвиток defense-інновацій через кластер Brave1 та забезпечення фронту технологічними рішеннями,
– додав Борняков.
Чи зміняться правила мобілізації з квітня 2026 року?
Нових правил з квітня 2026 року не передбачається, однак мобілізаційні заходи будуть дещо жорсткішими. Мовиться про цифровізацію процесів та пильніший контроль, зокрема систему електронного обліку.
Також з квітня діятимуть електронні повідомлення про повістки та автоматичну військово-облікову реєстрацію.
Паперові повістки відійдуть у минуле, а вся важлива інформація фіксуватиметься у електронних реєстрах.
Варто зауважити, що електронна система автоматично фіксуватиме порушення, зросте контроль за неявкою.