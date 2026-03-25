Повістки через Дію: у Мінцифрі відповіли, чи можливо таке

Мінцифри анонсує велике оновлення Дії й робить ключовий акцент на впроваджені штучного інтелекту як бази для розвитку цифрової держави. Водночас впровадження електронних повісток в застосунку чи в інших державних сервісах не планується.

Про це заявив виконувач обов'язків міністра цифрової трансформації Олександр Борняков в інтерв'ю SPEKA.

Чи можуть вручати повістки через Дію?

У відповідь на питання про можливість вручення електронних повісток у сервісі Дія Борняков чітко – ні.

За його словами, Міністерство цифрової трансформації має принципову та незмінну позицію, яка не передбачає впровадження електронних повісток у Дії чи інших державних сервісах.

Посадовець зауважив, що сервіс Дія розробляли насамперед як зручний сервіс для взаємодії громадян із державою. Він підкреслив, що у разі перетворення платформи на інструмент контролю це може підірвати довіру мільйонів користувачів.

У сфері оборони наш фокус інший – ми прагнемо мінімізувати бюрократію для тих, хто вже служить. Це цифровізація процедур отримання статусів, розвиток defense-інновацій через кластер Brave1 та забезпечення фронту технологічними рішеннями,

– додав Борняков.

