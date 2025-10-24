Чи мобілізують залежних від алкоголю і наркотиків: у ТЦК відповіли, хто приймає рішення

Питання мобілізації, а особливо людей, які підпадають під мобілізаційні норми – викликає жваве обговорення. Українців хвилює, чи можуть до лав нашого війська потрапити чоловіки із залежностями.

Часто доводиться бачити, що у певних районах міста є багато наркозалежних або залежних від алкоголю. Тимчасовий речник Київського ТЦК та СП Олег Байдалюк в ефірі 24 Каналу розповів, що роблять з такими людьми.

Чи призивають чоловіків із залежностями?

Інколи складається враження, що мобілізують тільки здорових чоловіків, а у дворах будинків залишаються багато залежних. Зрозуміло, що такі люди можуть піддавати загрозі всі групу, якщо потраплять на фронт.

Олег Байдалюк пояснив, як діють військовослужбовці ТЦК і СП у цих ситуаціях. Він наголосив, що остаточне рішення ухвалюють не вони.

Ми як військовослужбовці ТЦК не можемо брати на себе відповідальність за стан здоров'я. Це вирішує ВЛК. Лікар дивиться і визначає, чи є ця людина нарко- чи алкозалежна,

– підкреслив тимчасовий речник Київського ТЦК та СП.

Якщо лікар ВЛК пише у висновку, що цей чоловік придатний, то значить він може йти воювати. Можливо, він був наркозалежним, але вилікувався, можливо, мав залежність від алкоголю, але її поборов.

Визначення стану здоров'я є компетенцією ВЛК. Там знають, яким критеріям має відповідати мобілізований, тож це їхня відповідальність.

Як відбувається мобілізація в Україні?