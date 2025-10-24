Чи мобілізують залежних від алкоголю і наркотиків: у ТЦК відповіли, хто приймає рішення
- Остаточне рішення про мобілізацію залежних від алкоголю чи наркотиків ухвалюють не в ТЦК.
- Мобілізація в Україні охоплює чоловіків від 25 до 60 років, а також молодших із певним досвідом.
Питання мобілізації, а особливо людей, які підпадають під мобілізаційні норми – викликає жваве обговорення. Українців хвилює, чи можуть до лав нашого війська потрапити чоловіки із залежностями.
Часто доводиться бачити, що у певних районах міста є багато наркозалежних або залежних від алкоголю. Тимчасовий речник Київського ТЦК та СП Олег Байдалюк в ефірі 24 Каналу розповів, що роблять з такими людьми.
До теми У ТЦК сказали, чи законною є "бусифікація" і зізнались, чи роблять це
Чи призивають чоловіків із залежностями?
Інколи складається враження, що мобілізують тільки здорових чоловіків, а у дворах будинків залишаються багато залежних. Зрозуміло, що такі люди можуть піддавати загрозі всі групу, якщо потраплять на фронт.
Олег Байдалюк пояснив, як діють військовослужбовці ТЦК і СП у цих ситуаціях. Він наголосив, що остаточне рішення ухвалюють не вони.
Ми як військовослужбовці ТЦК не можемо брати на себе відповідальність за стан здоров'я. Це вирішує ВЛК. Лікар дивиться і визначає, чи є ця людина нарко- чи алкозалежна,
– підкреслив тимчасовий речник Київського ТЦК та СП.
Якщо лікар ВЛК пише у висновку, що цей чоловік придатний, то значить він може йти воювати. Можливо, він був наркозалежним, але вилікувався, можливо, мав залежність від алкоголю, але її поборов.
Визначення стану здоров'я є компетенцією ВЛК. Там знають, яким критеріям має відповідати мобілізований, тож це їхня відповідальність.
Як відбувається мобілізація в Україні?
- До лав Збройних Сил залучають мобілізують чоловіків від 25 до 60 років. Молодші віком також можуть служити. Це дозволено, якщо вони закінчили військову кафедру, служили за контрактом, проходили строкову службу, працювали у підрозділах поліції, МВС.
- Заходи оповіщення відбуваються у різних місцях, не тільки громадських. У ТЦК наголошують, що під норми закону потрапляють люди різних верств населення, різних професій. Тож фраза про те, що "воюють лише бідні" є неправдивою.
- У випадку неправомірних дій з боку ТЦК і СП люди можуть скаржитись до суду. Однак розгляд справи, зазвичай, розтягується на місяці, а у великих містах ще на довше. У більшості випадків провадження закривають лише після сплати штрафу.