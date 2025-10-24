Мобилизуют ли зависимых от алкоголя и наркотиков: в ТЦК ответили, кто принимает решения

Вопрос мобилизации, а особенно людей, которые подпадают под мобилизационные нормы – вызывает оживленное обсуждение. Украинцев волнует, могут ли в ряды нашего войска попасть мужчины с зависимостями.

Часто приходится видеть, что в определенных районах города есть много наркозависимых или зависимых от алкоголя. Временный представитель Киевского ТЦК и СП Олег Байдалюк в эфире 24 Канала рассказал, что делают с такими людьми.

К теме В ТЦК сказали, законна ли "бусификация" и признались, делают ли это

Призывают ли мужчин с зависимостями?

Иногда складывается впечатление, что мобилизуют только здоровых мужчин, а во дворах домов остаются много зависимых. Понятно, что такие люди могут подвергать угрозе все группу, если попадут на фронт.

Олег Байдалюк объяснил, как действуют военнослужащие ТЦК и СП в этих ситуациях. Он отметил, что окончательное решение принимают не они.

Мы как военнослужащие ТЦК не можем брать на себя ответственность за состояние здоровья. Это решает ВВК. Врач смотрит и определяет, является ли этот человек нарко- или алкозависимым,

– подчеркнул временный представитель Киевского ТЦК и СП.

Если врач ВВК пишет в заключении, что этот человек пригоден, то значит он может идти воевать. Возможно, он был наркозависимым, но вылечился, возможно, имел зависимость от алкоголя, но ее поборол.

Определение состояния здоровья является компетенцией ВВК. Там знают, каким критериям должен соответствовать мобилизованный, поэтому это их ответственность.

Как происходит мобилизация в Украине?