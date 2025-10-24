Временный представитель Киевского ОТЦК и СП Олег Байдалюк в эфире 24 Канала высказал свое мнение по этому поводу. По его словам, прежде всего следует руководствоваться нормами закона.

Законна ли "бусификация"?

В сети люди активно обсуждают задержание мужчин, нередки комментарии о том, что якобы всех забирают принудительно. На самом деле это является мифом. Силу применяют только тогда, когда человек сопротивляется, отказывается выполнять указания работников ТЦК и СП.

Есть немало видео, на которых полицейские задерживают человека, который убегает. По словам Олега Байдалюка, полиция имеет на это право, если мужчины не хотят показывать свои документы, ведут себя агрессивно.

Полицейские должны задержать. Почему в группу оповещения входят полицейские? Как раз для ситуаций, когда человек отказывается выполнять закон Украины о мобилизации, отказывается выполнять свой долг гражданина Украины,

– подчеркнул временный представитель Киевского ОТЦК и СП.

Он отметил, что стоит посмотреть на эту ситуацию глазами тех, кто как и он пошел воевать еще в 2022 году, был на линии фронта, до сих пор там есть или, к сожалению, погиб или получил ранения.

"У бойцов, которые погибли, есть их дети. Они пошли защищать ваших детей, защищать вас. Сейчас их дети остались сиротами, остались с мамами. Кто будет их защищать? Вы все убегаете, бегаете, прячетесь, избегаете А кто будет защищать?" – отметил Олег Байдалюк.

