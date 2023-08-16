Чи вдасться обмежено придатним до військової служби уникнути мобілізації: пояснення від ТЦК

В Україна триває загальна мобілізація. В Одеському ТЦК та СП зазначають, що вона не омине й тих військовозобов'язаних, яких визнали обмежено придатними до військової служби.

Військово-лікарська комісія на основі результатів медичного обстеження повинна ухвалити рішення щодо придатності призовника до військової служби. Цим рішенням вона має його віднести до списку придатних до військової служби, тимчасово непридатних, або обмежено придатних.

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Обмежено придатних можуть мобілізувати

До "лав" обмежено придатних можуть потрапити особи, які мають широкий спектр захворювань, визначених законодавством. Втім, наявність тієї чи іншої хвороби не означає, що обмежено придатного не можуть мобілізувати.

Якщо у мирний час така людина непридатна до воєнної служби, то в умовах воєнного стану її цілком можуть призвати до війська.

Певна річ, що існує низка обмежень щодо місць служби і видів роботи, які можуть призначити обмежено придатному. Таких осіб, наприклад, не відправлять на передову. Однак можуть залишити служити при військкоматі. Обмежено придатні не можуть служити у десантних військах, плавскладі, морській піхоті, у спецспорудах. Водночас вони придатні до служби у частинах забезпечення, військових комісаріатах, установах, організаціях, навчальних закладах тощо.

Обмежена придатність — це не підстава для відстрочки від мобілізації чи звільнення з військової служби,

– наголошують в ТЦК.

За окремими статтями "Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України" розклад хвороб передбачає формулювання "обмежена придатність чи придатність визначається індивідуально". Тому у воєнний час ВЛК ухвалює постанову "придатний до військової служби" у всіх таких випадках, окрім низки статей.

Також військовозов'язаний має право оскаржити рішення військово-лікарської комісії в комісії вищого рівня або суді. Для цього він має подати позов або скаргу до ВЛК вищого рівня, долучивши до неї довідку комісії та інші медичні документи. У ТЦК уточнюють, що оскарження постанови військово-лікарської комісії не зупиняє її дію.

Мобілізація в Україні