Є стани військовозобов'язаних, коли лікарі визначають індивідуально – чи чоловік обмежено придатний чи непридатний до служби. Хто отримує статус обмежено придатного і для чого таких військових мобілізують – розповість 24 Канал.

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Хто отримує статус обмежено придатного

ВЛК має таблицю визначення придатності до військової служби. Вона передбачає майже всі хвороби та коли військових треба виключити з обліку, або коли вони можуть виконувати відповідні обов’язки.

Є два стани військовозобов'язаних – обмежено придатний чоловік та непридатний до служби. Такі військові мають проходити переобстеження через 3 роки служби.

Так, лікарі самостійно визначають, в якому разі не можна служити чоловіку. Це ухвалюють з урахуванням:

військової спеціальності,

займаної посади,

віку,

роботи, що фактично виконується,

пристосованості до роботи такого чоловіка.

Згідно із законом, чоловіки, яких визнали обмежено придатними, непридатні до служби у:

високомобільних десантних військах,

плавскладі,

морській піхоті,

спецспорудах.

Чоловіки, визнані обмежено придатними до військової служби, придатні до служби у частинах забезпечення, ТЦК, установах, організаціях, навчальних закладах.

На сьогодні комплектують не тільки підрозділи, які перебувають на фронті, тому за необхідності мобілізують обмежено приданих. Обмежено придатні військовозобов'язані не можуть проходити службу в певних військових частинах – це десантно-штурмові війська, ССО. Проте це не означає, що він непридатний до проходження строкової служби в ЗСУ загалом.

Отже, в Україні мобілізують такі категорії чоловіків:

придатні та обмежено придатні чоловіки віком від 27 до 60 років, якщо вони мають чи не мають військового досвіду,

придатні та обмежено придатні чоловіки від 18 до 27 років, якщо вони вже проходили строкову службу й проходять військову службу в запасі або резерві,

призовники від 18 до 27 років, які не проходили строкову службу – на контракт із ЗСУ,

зняті та виключені з військового обліку чоловіки, визнані придатними або обмежено придатними під час воєнного стану, якщо вони не скористалися правом на відстрочку або якщо вони не засуджені за тяжкий злочин.

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