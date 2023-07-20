Голова пресслужби Львівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Марія Левко повідомила, що в Україні видаватимуть ті повістки, які передбачені законом.
Дивіться також Мобілізація в Україні: які категорії військовозобов’язаних не призвуть примусово в серпні
Які повістки видаватимуть в Україні після 1 серпня
Загалом в Україні є 4 види повісток. Проте, згідно з законом України, під час воєнного стану призов на строкову службу не відбувається, тому відповідних повісток не видають. Тож наразі в Україні діють 3 види повісток, а саме:
- Повістка для уточнення даних. Її вручають для уточнення та оновлення інформації про склад сім'ї, стан здоров’я військовозобов'язаних, місце роботи тощо.
- Повістка на проходження військово-лікарської комісії. Ця повістка за підписом начальника ТЦК зобов'язує пройти медичне обстеження. До повістки додається картка дослідження та медичного огляду військовозобов'язаного. Після медкомісії у цій картці буде вказаний висновок військово-лікарської комісії про придатність, непридатність чи обмежену придатність до військової служби.
- Мобілізаційне розпорядження. Ця повістка вручається військовозобов'язаному після проходження медкомісії, якщо його визнано придатним до проходження військової служби.
Ці види повісток залишаться і після 1 серпня. Проте зазначимо, що від того дня настануть певні зміни для солдатів строкової служби. Тепер вони за бажанням можуть бути переведені до категорії мобілізованих.
Хто може вручати повістку
Передусім, повістки в Україні мають право вручати уповноважені представники ТЦК.
Окрім них таке право мають виконавчі органи сільських, селищних, міських рад і керівники (голови) державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій – проте всі вони можуть це зробити лише в тому випадку, якщо отримали відповідне розпорядження від ТЦК.