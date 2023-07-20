Глава пресс-службы Львовского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Мария Левко сообщила, что в Украине будут издавать повестки, предусмотренные законом.

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Какие повестки будут выдавать в Украине после 1 августа

Всего в Украине есть 4 вида повесток. Однако, согласно закону Украины, во время военного положения призыв на срочную службу не проходит, поэтому соответствующих повесток не выдают. Таким образом сейчас в Украине действуют 3 вида повесток, а именно:

Повестки для уточнения данных. Ее вручают для уточнения и обновления информации о составе семьи, состоянии здоровья военнообязанных, месте работы и т.д. Повестка на прохождение военно-врачебной комиссии. Эта повестка за подписью начальника ТЦК обязывает пройти медицинское обследование. К повестке прилагается карта обследования и медицинского осмотра военнообязанного. После медкомиссии на этой карточке будет указан вывод военно-врачебной комиссии о пригодности, непригодности или ограниченной пригодности к военной службе. Мобилизационное предписание. Эта повестка вручается военнообязанному после прохождения медкомиссии, если он признан годным к прохождению военной службы.

Эти виды повесток останутся и после 1 августа. Однако отметим, что с того дня наступят некоторые изменения для солдат срочной службы. Теперь они по желанию могут быть переведены в категорию мобилизованных.

Кто может вручать повестку

В первую очередь, повестки в Украине имеют право вручать уполномоченные представители ТЦК.

Кроме них, такое право имеют исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов и руководители (председатели) государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций – однако все они могут это сделать только в том случае, если получили соответствующее распоряжение от ТЦК.