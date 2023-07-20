Варто зауважити, що частина 1 статі 23 Закону "Про військовий обов'язок та військову службу" регламентує перелік тих, кого не призвуть. Дізнайтеся, чи підпадаєте ви під одну з цих категорій.
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Кого не призвуть у серпні
Цей перелік широкий і включає цілу низку категорій. Пройдімося ним детальніше разом із вами. Отже, у серпні примусово не призвуть:
- людей, котрі визнані в установленому порядку особами з інвалідністю;
- жінок та чоловіків, котрі утримують трьох та більше дітей віком до 18 років;
- жінок та чоловіків, котрі самостійно виховують дитину або дітей віком до 18 років;
- жінок та чоловіків, опікунів, піклувальників, названих батьків, батьків-вихователів, котрі виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;
- жінок і чоловіків, опікунів, піклувальників, названих батьків, батьків-вихователів, котрі виховують хвору дитину (важкі перинатальні ураження нервової системи, важкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі псих I типу, гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня), або дитину, котра отримала тяжку травму, потребує трансплантації органу, потребує паліативної допомоги (це має підтверджуватись документом, виданим лікарсько-консультативною комісією);
- жінок та чоловіків, котрі утримують повнолітню дитину, яка є особою з інвалідністю І або ІІ групи;
- усиновлювачів, опікунів, піклувальників, названих батьків, батьків-вихователів, котрі утримують дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, віком до 18 років;
- осіб, зайнятих постійним доглядом за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми або дружини (чоловіка), котрі за висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії установи охорони здоров'я потребують постійного догляду;
- тих, хто має дружину (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю та/або одного зі своїх батьків або батьків дружини (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю I або II групи;
- опікунів особи з інвалідністю, котру визнали у суді недієздатною;
- осіб, зайнятих постійним доглядом за особою з інвалідністю І групи;
- осіб, зайнятих постійним доглядом за особою з інвалідністю II групи або за особою, яка за висновком МСЕК чи лікарсько-консультативної комісії, потребує постійного догляду, у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд.
Це ще не все. Крім того, не можуть призвати тих, хто здобуває професійну вищу та вищу освіту, асистентів-стажистів, аспірантів і докторантів. Але за умови, що вони здобувають освіту на денній або дуальній формах навчання.