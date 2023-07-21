Чи потрібно знятим з обліку проходити ВЛК під час мобілізації – розповіла юристка Галина Токмач. Нагадаємо, що від 1 серпня в Україні будуть діяти нові правила мобілізації.

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Чи можуть знятого з обліку відправити на ВЛК

За словами юристки, якщо чоловік був виключений з військового обліку військовозобов'язаних, його не можуть направити на ВЛК. Так, повістка може бути вручена лише певній категорії громадян, а саме призовникам, військовозобов’язаним та резервістам.

Тому передбачено, що після закінчення медичного обстеження під час мобілізації ВЛК виносить одну з таких постанов:

"придатний до військової служби",

"тимчасово непридатний до військової служби (вказати дату повторного огляду)",

"непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку".

Зазначимо, що виключенню з військового обліку у відповідних військкоматах підлягають громадяни України, які визнані військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку.

Які категорії військовозобов’язаних не призвуть примусово у серпні

У серпні примусово не призвуть: