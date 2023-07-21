Нужно ли снятым с учета проходить ВВК во время мобилизации – рассказала юрист Галина Токмач. Напомним, что с 1 августа в Украине будут действовать новые правила мобилизации.

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Могут снятого с учета отправить на ВВК

По словам юриста, если мужчина был исключен из военного учета военнообязанных, его не могут направить на ВВК. Так, повестка может быть вручена только определенной категории граждан, а именно призывникам, военнообязанным и резервистам.

Поэтому предусмотрено, что после окончания медицинского обследования во время мобилизации ВВК выносит одно из следующих постановлений:

"пригоден к военной службе",

"временно непригоден к военной службе (указать дату повторного осмотра)",

"непригоден к военной службе с исключением из военного учета".

Отметим, что исключению из военного учета в соответствующих военкоматах подлежат граждане Украины, которые признаны военно-врачебными комиссиями непригодными к военной службе с исключением из военного учета.

Какие категории военнообязанных не призовут принудительно в августе

В августе принудительно не призовут: