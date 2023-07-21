Нужно ли снятым с учета проходить ВВК во время мобилизации – рассказала юрист Галина Токмач. Напомним, что с 1 августа в Украине будут действовать новые правила мобилизации.
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Могут снятого с учета отправить на ВВК
По словам юриста, если мужчина был исключен из военного учета военнообязанных, его не могут направить на ВВК. Так, повестка может быть вручена только определенной категории граждан, а именно призывникам, военнообязанным и резервистам.
Поэтому предусмотрено, что после окончания медицинского обследования во время мобилизации ВВК выносит одно из следующих постановлений:
- "пригоден к военной службе",
- "временно непригоден к военной службе (указать дату повторного осмотра)",
- "непригоден к военной службе с исключением из военного учета".
Отметим, что исключению из военного учета в соответствующих военкоматах подлежат граждане Украины, которые признаны военно-врачебными комиссиями непригодными к военной службе с исключением из военного учета.
Какие категории военнообязанных не призовут принудительно в августе
В августе принудительно не призовут:
- людей, признанных в установленном порядке лицами с инвалидностью;
- женщин и мужчин, которые содержат трех и более детей младше 18 лет;
- женщин и мужчин, самостоятельно воспитывающих ребенка или детей в возрасте до 18 лет;
- женщин и мужчин, опекунов, попечителей, названных родителей, родителей-воспитателей, воспитывающих ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;
- женщин и мужчин, опекунов, попечителей, названных родителей, родителей-воспитателей, воспитывающих больного ребенка (тяжелые перинатальные поражения нервной системы, тяжелые врожденные пороки развития, редкие орфанные заболевания, онкологические, онкогематологические заболевания, детский церебральный паралич, тяжелые псих I типа, тяжелая травма, требует трансплантации органа, требует паллиативной помощи (это должно подтверждаться документом, выданным врачебно-консультативной комиссией);
- женщин и мужчин, которые содержат совершеннолетнего ребенка, который является лицом с инвалидностью I или II группы;
- усыновителей, опекунов, попечителей, названных родителей, родителей-воспитателей, содержащих детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки, в возрасте до 18 лет;
- лиц, занятых постоянным уходом за больной женой (супругом), ребенком, а также родителями своими или жены (супруга), которые по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения нуждаются в постоянном уходе;
- тех, кто имеет жену (супруга) из лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены (супруга) из лиц с инвалидностью I или II группы;
- опекунов лица с инвалидностью, признанной в суде недееспособным;
- лиц, занятых постоянным уходом за лицом с инвалидностью I группы;
- лиц, занятых постоянным уходом за лицом с инвалидностью II группы или за лицом, по заключению МСЭК или врачебно-консультативной комиссии, требует постоянного ухода, в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход.