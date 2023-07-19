Первый заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк сообщал, что граждане могут сообщать о злоупотреблениях в работе военкоматов. Детальнее об этом – читайте в материале 24 Канала.

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Куда сообщать о злоупотреблениях ТЦК и СП

Любая информация о возможных проявлениях коррупции и злоупотребления, в частности, допущенные в организации работы военкоматов, будут зафиксированы и проведены соответствующие расследования. К тому же за такие действия будет соответствующая ответственность.

Поэтому украинцы, пострадавшие от неправомерных действий ТЦК и СП, могут отправить эту информацию:

за номером 0800 31 01 79;

по электронной почте tckreport@gmail.com;

в чат-бот в телеграме.

Полученная информация будет тщательно проверяться, чтобы не допустить вражеских "вбросов" с целью дестабилизации и сбоя мобилизационного процесса в Украине.

Что говорят в Минобороны о случаях недостойного поведения военных с ТЦК

Недавно Александр Павлюк заявил, что в рамках проверки работы ТЦК и СП по всем регионам Украины готовы реагировать на каждый подобный инцидент. Ни один случай не будет оставлен без жесткой реакции.

По словам Павлюка, все случаи, порочащие высокое звание военнослужащего ВСУ, офицера, не будут оставлены без жесткой реакции.

"По каждой подобной ситуации будет проведено служебное расследование, а виновные – привлечены к строгой ответственности согласно действующему законодательству", – подчеркнул он.