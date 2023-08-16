Удастся ли ограниченно пригодным к военной службе избежать мобилизации: объяснение от ТЦК

В Украине продолжается всеобщая мобилизация. В Одесском ТЦК и СП отмечают, что она не обойдет стороной и тех военнообязанных, которых признали ограниченно пригодными к военной службе.

Военно-врачебная комиссия на основе результатов медицинского обследования должна принять решение о пригодности призывника к военной службе. Этим решением она должна его отнести к списку пригодных к военной службе, временно непригодных, или ограниченно пригодных.

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Ограниченно пригодных могут мобилизовать

В "ряды" ограниченно пригодных могут попасть лица, имеющие широкий спектр заболеваний, определенных законодательством. Впрочем, наличие той или иной болезни не означает, что ограниченно пригодных не могут мобилизовать.

Если в мирное время такой человек непригоден к военной службе, то в условиях военного положения его вполне могут призвать в армию.

Понятно, что существует ряд ограничений относительно мест службы и видов работы, которые могут назначить ограниченно пригодному. Таких лиц, к примеру, не отправят на передовую. Однако могут оставить служить при военкомате. Ограниченно пригодные не могут служить в десантных войсках, плавсоставе, морской пехоте, в спецсооружениях. В то же время они пригодны для службы в частях обеспечения, военных комиссариатах, учреждениях, организациях, учебных заведениях и т.д.

Ограниченная пригодность - это не основание для отсрочки от мобилизации или увольнения с военной службы,

– отмечают в ТЦК.

По отдельным статьям "Положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины" расписание болезней предусматривает формулировку "ограниченная пригодность или пригодность определяется индивидуально". Поэтому в военное время ВВК принимает постановление "пригодный к военной службе" во всех таких случаях, кроме ряда статей.

Также военносвязанный имеет право обжаловать решение военно-врачебной комиссии в комиссии высшего уровня или суде. Для этого он должен подать иск или жалобу ВВК высшего уровня, приобщив к ней справку комиссии и другие медицинские документы. В ТЦК уточняют, что обжалование постановления военно-врачебной комиссии не останавливает ее действие.

Мобилизация в Украине