Чи законно надсилати повістки поштою: що пише в постанові Кабміну
Не так давно в Україні запровадили можливість надсилання повісток через пошту, це є законним. До того ж у законодавстві чітко прописано, коли документ вважається врученим.
Власне, з 18 липня 2024 року військовозобов'язані українці можуть отримувати повістки не лише особисто, а й поштою. Таке нововведення передбачено постановою Кабміну №560, – інформує 24 Канал.
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Повістки поштою: що важливо знати
Згідно з оновленим законодавством, повістка вважається доставленою, попри те, чи особа отримала поштове відправлення, чи відмовилася від нього.Зверніть увагу! Також повістка вважається врученою, якщо особа відсутня за зареєстрованою адресою. Тому й центрам комплектування потрібно надавати актуальну інформацію про місце проживання. Зробити це найлегше у застосунку Резерв+.
Неоновлення військово-облікових даних може призвести до штрафів від 17 000 до 25 500 гривень. Громадяни мають можливість перевірити наявність штрафів через систему Міністерства юстиції.
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Водночас слід розуміти, що військовозобов'язаних викликають до ТЦК та СП з різних причин. Відповідно, види повісток можуть відрізнятися:
- Повістка для уточнення даних. Використовується для оновлення інформації про склад сім'ї, стан здоров'я, місце роботи тощо.
- Повістка на проходження військово-лікарської комісії. Підписана начальником ТЦК та СП, вона зобов'язує пройти медичне обстеження. До повістки додається картка медичного огляду, де після комісії буде вказано висновок щодо придатності до військової служби.
- Повістка для призову на строкову військову службу. Призначена для виклику на строкову військову службу. Наразі такі повістки не видаються через загальну мобілізацію.
- Мобілізаційне розпорядження. Вручається після проходження медкомісії, якщо військовозобов'язаного визнано придатним для військової служби.