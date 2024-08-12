Власне, з 18 липня 2024 року військовозобов'язані українці можуть отримувати повістки не лише особисто, а й поштою. Таке нововведення передбачено постановою Кабміну №560, – інформує 24 Канал.

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Повістки поштою: що важливо знати

Згідно з оновленим законодавством, повістка вважається доставленою, попри те, чи особа отримала поштове відправлення, чи відмовилася від нього.

Зверніть увагу! Також повістка вважається врученою, якщо особа відсутня за зареєстрованою адресою. Тому й центрам комплектування потрібно надавати актуальну інформацію про місце проживання. Зробити це найлегше у застосунку Резерв+.

Неоновлення військово-облікових даних може призвести до штрафів від 17 000 до 25 500 гривень. Громадяни мають можливість перевірити наявність штрафів через систему Міністерства юстиції.

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Водночас слід розуміти, що військовозобов'язаних викликають до ТЦК та СП з різних причин. Відповідно, види повісток можуть відрізнятися: