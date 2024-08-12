Собственно, с 18 июля 2024 года военнообязанные украинцы могут получать повестки не только лично, но и по почте. Такое нововведение предусмотрено постановлением Кабмина №560, – информирует 24 Канал.
Смотрите также Ответственность за отказ от прохождения ВВК: что ждет военнообязанных
Повестки по почте: что важно знать
Согласно обновленному законодательству, повестка считается доставленной, несмотря на то, получило ли лицо почтовое отправление, или отказалось от него.
Необновление военно-учетных данных может привести к штрафам от 17 000 до 25 500 гривен. Граждане имеют возможность проверить наличие штрафов через систему Министерства юстиции.
Смотрите также У границы только с документом: в Кабмине рассказали о новых правилах для военнообязанных
В то же время следует понимать, что военнообязанных вызывают в ТЦК и СП по разным причинам. Соответственно, виды повесток могут отличаться:
- Повестка для уточнения данных. Используется для обновления информации о составе семьи, состоянии здоровья, места работы и тому подобное.
- Повестка на прохождение военно-врачебной комиссии. Подписана начальником ТЦК и СП, она обязывает пройти медицинское обследование. К повестке прилагается карточка медицинского осмотра, где после комиссии будет указано заключение о пригодности к военной службе.
- Повестка для призыва на срочную военную службу. Предназначена для вызова на срочную военную службу. Сейчас такие повестки не выдаются из-за общей мобилизации.
- Мобилизационное распоряжение. Вручается после прохождения медкомиссии, если военнообязанный признан годным для военной службы.