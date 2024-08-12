Собственно, с 18 июля 2024 года военнообязанные украинцы могут получать повестки не только лично, но и по почте. Такое нововведение предусмотрено постановлением Кабмина №560, – информирует 24 Канал.

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Повестки по почте: что важно знать

Согласно обновленному законодательству, повестка считается доставленной, несмотря на то, получило ли лицо почтовое отправление, или отказалось от него.

Обратите внимание! Также повестка считается врученной, если лицо отсутствует по зарегистрированному адресу. Поэтому и центрам комплектования нужно предоставлять актуальную информацию о месте жительства. Сделать это легче всего в приложении Резерв+.

Необновление военно-учетных данных может привести к штрафам от 17 000 до 25 500 гривен. Граждане имеют возможность проверить наличие штрафов через систему Министерства юстиции.

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В то же время следует понимать, что военнообязанных вызывают в ТЦК и СП по разным причинам. Соответственно, виды повесток могут отличаться: