У зв'язку з мобілізацією та воєнним станом, введеними через агресію Росії, військовозобов'язані чоловіки від 18 до 60 років повинні мати при собі військово-обліковий документ, зокрема, коли вони перебувають в межах прикордонної смуги. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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Обов'язковий документ у зоні кордону

Зміни до Положення про прикордонний режим були внесені для відповідності до закону №3633-IX.

Тепер, під час мобілізації та воєнного стану, на чоловіків призовного віку покладено обов'язок – мати при собі військово-обліковий документ

Передбачено обов'язок громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років у періоди проведення мобілізації крім цільової, дії воєнного стану, під час перебування в межах прикордонної смуги, контрольованого прикордонного району мати при собі військово-обліковий документ.

Вочевидь, ці заходи спрямовані на забезпечення належного контролю за військовозобов'язаними. Військовий документ може бути як в паперовій, так і електронній формі.

Згадаємо, що минуло вже три місяці від того, як ухвалили закон про мобілізацію. Нардеп Федір Веніславський пояснив, що метою законодавчих змін було провести облік всіх військовозобов'язаних, які є в країні.

За словами посадовця, вдалося досягти поставленої цілі. Тепер представники ТЦК мають більш обширну картину стосовно мобілізаційного ресурсу та резерву.