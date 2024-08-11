Так, до лав Сил оборони надходить надзвичайно важливе поповнення. Про це 24 Каналу сказав командир екіпажу БпЛА бригади Рубіж Андрій Отченаш, наголосивши на важливості мобілізації.

Важливо Від повістки – до "полігону": як відбувається процес мобілізації в Україні покроково

На фронті відчувається поповнення

Ситуація достатньо складна. Ворог намагається штурмувати позиції Сил оборони кожного дня по декілька разів, а також хоче знайти слабкі місця в нашій обороні. Кількість військовослужбовців, яку залучають до штурмових дій є достатньо великою. Відповідно це ускладнює для наших військових оборонні дії.

Але закон про мобілізацію вже прийшов в дію. Він дедалі більше і більше починає входити в норму, тому що нарешті підходять нові поповнення до нашої бригади, і взагалі до Сил оборони України. Я в черговий раз закликаю всіх українців долучатися до нашої бригади "Рубіж", бо наш край потрібно боронити, особливо в такі складні часи,

– наголосив військовий.

Проте українські захисники достатньо сильно тримають лінію оборони. Отченаш розповів, що Сили оборони знищують окупаційну армію у достатньо великій кількості, і при тому роблять це "красиво та активно".

Нагадаємо, що новий закон про мобілізацію діє в Україні вже 3 місяці. Головною метою закону було проведення обліку всіх військовозобов'язаних, які є в країні та які потенційно можуть взяти участь у війні проти Росії. У Верховній Раді розповіли, що головну мету закону вдалося досягти.