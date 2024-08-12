Адвокатка Марина Бекало розповіла, що під час дії воєнного стану військовозобов'язані мають проходити військово-лікарську комісію (ВЛК) раз на рік. Адже 12 місяців діє довідка з висновком щодо придатності до служби.

Дивіться також Що зміниться для військовозобов'язаних із 17 липня: штрафи, нові обмеження, повістки поштою

Що варто знати військовозобов'язаному про проходження ВЛК

Адвокатка пояснює, що, згідно з нормами, не передбачений обов'язок військовозобов'язаних і резервістів самостійно з'являтися до ТЦК та СП для проходження ВЛК, коли строк дії висновку минув.

Військовозобов'язаний не буде автоматично вважатися порушником або "ухилянтом", адже ТЦК та СП, які відповідальні, зокрема, за ведення військового обліку, мають викликати військовозобов'язаних повісткою для проходження ВЛК,

– пояснила Марина Бекало.

За її словами, якщо військовозобов'язаного зупинять представники ТЦК на блокпосту чи в іншому публічному місці й під час перевірки документів та звірки з відомостями, що містяться в електронному реєстрі "Оберіг", виявиться, що термін дії висновку ВЛК закінчився, то військовозобов'язаному можуть вручити повістку до ТЦК для проходження військово-лікарської комісії.

Що буде, якщо військовозобов'язаний не прийде на ВЛК

Адвокатка Марина Бекало розповіла, що, згідно з постановою Кабінету Міністрів № 560 від 16 травня 2024 року, є затверджені види повісток залежно від мети, за якою особу викликається до ТЦК та СП. Зокрема, є повістки:

для взяття на військовий облік;

для проходження військово-лікарської комісії;

для уточнення облікових даних;

для призову на військову службу (на відправлення до навчальної частини, тренувального центру).

У разі нез'явлення за повісткою для проходження ВЛК без поважних причин військовозобов'язаний нестиме адміністративну відповідальність у вигляді штрафу в розмірі 17 тисяч гривень,

– пояснила адвокатка.

Варто зауважити, що штраф можна отримати не тільки за непроходження ВЛК, а й за те, що не оновили дані. Детальніше читайте за посиланням.