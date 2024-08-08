Коли ж почнуть штрафувати, розповів народний депутат Олександр Федієнко. Наголосив, це відбудеться після того, як ТЦК перевірять дані в реєстрі "Оберіг".

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Штраф за неоновлення даних у ТЦК

Народний депутат зазначив, що штрафи надходитимуть тим, хто не оновив дані.

Зараз ніхто штрафи не буде відправляти додому. Штрафи почнуть надходити наприкінці вересня. Зокрема, йдеться про штрафи, які будуть надходити військовозобов'язаним після того, як ТЦК перевірять відповідну базу "Оберіг",

– підкреслив Федієнко.

Додав, у законі чітко вказано, що упродовж двох місяців після набуття чинності потрібно було звернутися до ТЦК. Також зауважив, що штрафи вже накладають на тих, хто зараз приходить до центру комплектування.

"Інша справа, коли громадянин приходив до ТЦК й стояв на обліку, оновив свої дані, але, на жаль, не мав при собі оригіналу військово-облікового документа. Якщо ТЦК виписує йому штраф, то варто нагадати, що документ з додатка Резерв+ прирівнюється до паперового, і на нього можна посилатись, як на оригінал", – наголосив нардеп.