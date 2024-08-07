Як розповів народний депутат, член комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, наразі вже пропрацьовано головний алгоритм. Наразі він прописаний у законі та повністю чинний.

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Штрафи за неоновлення даних

Алгоритм ми пропрацювали, коли приймали основний закон, і Комітет з питань правоохоронної діяльності приймав Закон про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення. Там передбачено розміри штрафів,

– вказав Веніславський.

Представники ТЦК та СП є посадовими особами, які згідно з Кодексом про адміністративні правопорушення, наділені повноваженнями складати постанови про адміністративне правопорушення. Відповідно, якщо громадянин України порушив вимоги закону, він може бути притягнений до адміністративної відповідальності.

Після складання постанови вона направляється, як будь-який інший документ, який передбачає накладання стягнення, якщо немає добровільного виконання, в державну виконавчу службу, котра виконує це в примусовому порядку тими методами, які передбачено законом про виконавче провадження, в тому числі шляхом накладення арешту на рахунки, на інші активи, які можуть бути використані для виконання цього адміністративного стягнення.

Нардеп також підкреслив, що оновлення всіх даних і отримання повного реєстру військовозобов'язаних, – пріоритет номер один для ТЦК. До слова, оновити дані можна й у серпні через "Резерв+" та ТЦК.