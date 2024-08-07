Про це розповів член комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, народний депутат Федір Веніславський під час брифінгу, інформує 24 Канал.

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Що робити, якщо мобілізують, порушуючи закон

Якщо людина потрапила в ситуацію, яка, на її думку, пов'язана з неправомірними діями або з перевищенням посадових обов'язків посадовою особою ТЦК та СП або Національної поліції, вона має повне право, як і будь-який громадянин, оскаржити ці дії або до суду або до вищого керівництва,

– розповів Веніславський.

За його словами, можна подати сигнал на офіційну адресу Комітету, офіційну адресу народних депутатів.

"Ми всі такі питання, коли отримуємо сигнали, піднімаємо на рівні керівництва, проводяться, як я вже сказав, службові розслідування, і вони отримують належне реагування", – резюмував депутат.