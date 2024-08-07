Об этом рассказал член комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, народный депутат Федор Вениславский во время брифинга, информирует 24 Канал.

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Что делать, если мобилизуют, нарушая закон

Если человек попал в ситуацию, которая, по его мнению, связана с неправомерными действиями или с превышением должностных обязанностей должностным лицом ТЦК и СП или Национальной полиции, он имеет полное право, как и любой гражданин, обжаловать эти действия или в суд или к высшему руководству,

– рассказал Вениславский.

По его словам, можно подать сигнал на официальный адрес Комитета, официальный адрес народных депутатов.

"Мы все такие вопросы, когда получаем сигналы, поднимаем на уровне руководства, проводятся, как я уже сказал, служебные расследования, и они получают должное реагирование", – резюмировал депутат.