Как рассказал народный депутат, член комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, сейчас уже проработан главный алгоритм. Сейчас он прописан в законе и полностью действующий.

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Штрафы за необновление данных

Алгоритм мы проработали, когда принимали основной закон, и Комитет по вопросам правоохранительной деятельности принимал Закон о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях. Там предусмотрены размеры штрафов,

– указал Вениславский.

Представители ТЦК и СП являются должностными лицами, которые согласно Кодексу об административных правонарушениях, наделены полномочиями составлять постановления об административном правонарушении. Соответственно, если гражданин Украины нарушил требования закона, он может быть привлечен к административной ответственности.

После составления постановления оно направляется, как любой другой документ, который предусматривает наложение взыскания, если нет добровольного исполнения, в государственную исполнительную службу, которая выполняет это в принудительном порядке теми методами, которые предусмотрены законом об исполнительном производстве, в том числе путем наложения ареста на счета, на другие активы, которые могут быть использованы для выполнения этого административного взыскания.

Нардеп также подчеркнул, что обновление всех данных и получение полного реестра военнообязанных, – приоритет номер один для ТЦК. К слову, обновить данные можно и в августе через "Резерв+" и ТЦК.