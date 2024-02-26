Чи можуть відправити на фронт обмежено придатних: пояснення юриста
Джерело:NV
В Україні ще з початку повномасштабного вторгнення триває загальна мобілізація та воєнний стан. Зокрема, це може стосуватися громадян, визнаних ВЛК обмежено придатними до військової служби.
Нагадаємо, що 7 лютого Верховна Рада підтримала оновлену версію законопроєкту № 10449 щодо посилення призову. На документ ще чекають правки, друге читання та підпис Зеленського. Втім, вже зараз можна окреслити картину того, який вигляд матиме мобілізація у 2024 році.
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Чи можуть відправити на фронт обмежено придатних
За словами юриста Дмитра Дончака, особи, визнані обмежено придатними, вважаються непридатними до служби в:
- десантно-штурмових військах;
- плавскладі;
- морській піхоті;
- спецозброєннях (за винятком підрозділів забезпечення).
Водночас обмежено придатні громадяни можуть служити в:
- частинах (підрозділах) забезпечення;
- ТЦК;
- установах, організаціях;
- навчальних закладах.
Юрист також зазначив, що законодавство не визначає поняття "бойова частина". Мовиться, що в ньому не вказано, що військовослужбовці, визнані обмежено придатними, не можуть перебувати безпосередньо на фронті.
За його словами, усі обмеження, зумовлені хворобами чи станами, медики вказують безпосередньо в постанові військово-лікарської комісії.
Крім того, Дончак пояснив, що хоча щодо обмежено придатних існує заборона на службу в підрозділах, які фактично виконують наступальні дії, однак закон не передбачає заборони на службу за фахом діловод у штабі, коли цей штаб перебуває на передовій.
Що відомо про новий законопроєкт: основне
- 7 лютого Верховна рада підтримала новий законопроєкт про мобілізацію у першому читанні. Після цього його відправили на доопрацювання. Детальніше про головні зміни, які пропонують у тексті законопроєкту, можна дізнатися за посиланням.
- Правки до законопроєкту приймалися до 21 лютого 2024 року. Станом на ранок 22 лютого очільниця партії "Слуга народу" Олена Шуляк повідомила, що до законопроєкту про мобілізацію подали понад 4000 правок – 3776 правок подали в електронному вигляді та ще приблизно 500 правок – вручну.
- Винести законопроєкт на друге голосування зможуть тоді, коли всі правки будуть опрацьовані. Як повідомив нардеп Олексій Гончаренко, друге читання може відбутися 6 березня.