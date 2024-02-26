Чи можуть відправити на фронт обмежено придатних: пояснення юриста

В Україні ще з початку повномасштабного вторгнення триває загальна мобілізація та воєнний стан. Зокрема, це може стосуватися громадян, визнаних ВЛК обмежено придатними до військової служби.

Нагадаємо, що 7 лютого Верховна Рада підтримала оновлену версію законопроєкту № 10449 щодо посилення призову. На документ ще чекають правки, друге читання та підпис Зеленського. Втім, вже зараз можна окреслити картину того, який вигляд матиме мобілізація у 2024 році.

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Чи можуть відправити на фронт обмежено придатних

За словами юриста Дмитра Дончака, особи, визнані обмежено придатними, вважаються непридатними до служби в:

десантно-штурмових військах;

плавскладі;

морській піхоті;

спецозброєннях (за винятком підрозділів забезпечення).

Водночас обмежено придатні громадяни можуть служити в:

частинах (підрозділах) забезпечення;

ТЦК;

установах, організаціях;

навчальних закладах.

Юрист також зазначив, що законодавство не визначає поняття "бойова частина". Мовиться, що в ньому не вказано, що військовослужбовці, визнані обмежено придатними, не можуть перебувати безпосередньо на фронті.

За його словами, усі обмеження, зумовлені хворобами чи станами, медики вказують безпосередньо в постанові військово-лікарської комісії.

Крім того, Дончак пояснив, що хоча щодо обмежено придатних існує заборона на службу в підрозділах, які фактично виконують наступальні дії, однак закон не передбачає заборони на службу за фахом діловод у штабі, коли цей штаб перебуває на передовій.

Що відомо про новий законопроєкт: основне