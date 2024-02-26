Могут ли отправить на фронт ограниченно годных: объяснение юриста
Источник:NV
В Украине еще с начала полномасштабного вторжения продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. В частности, это может касаться граждан, признанных ВВК ограниченно годными к военной службе.
Напомним, что 7 февраля Верховная Рада поддержала обновленную версию законопроекта № 10449 по усилению призыва. Документ еще ждут правки, второе чтение и подпись Зеленского. Впрочем, уже сейчас можно очертить картину того, как будет выглядеть мобилизация в 2024 году.
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Могут ли отправить на фронт ограниченно годных
По словам юриста Дмитрия Дончака, лица, признаны ограниченно годными, считаются непригодными к службе в..:
- десантно-штурмовых войсках;
- плавсоставе;
- морской пехоте;
- спецоружениях (за исключением подразделений обеспечения).
Вместе с тем ограниченно годные граждане могут служить в:
- частях (подразделениях) обеспечения;
- ТЦК;
- учреждениях, организациях;
- учебных заведениях.
Юрист также отметил, что законодательство не определяет понятие "боевая часть". Говорится, что в нем не указано, что военнослужащие, признаны ограниченно годными, не могут находиться непосредственно на фронте.
По его словам, все ограничения, обусловлены болезнями или состояниями, медики указывают непосредственно в постановлении военно-врачебной комиссии.
Кроме того, Дончак объяснил, что хотя по ограниченно годных существует запрет на службу в подразделениях, которые фактически выполняют наступательные действия, однако закон не предусматривает запрета на службу по специальности делопроизводитель в штабе, когда этот штаб находится на передовой.
Что известно о новом законопроекте: основное
- 7 февраля Верховная Рада поддержала новый законопроект о мобилизации в первом чтении. После этого его отправили на доработку. Подробнее о главных изменениях, которые предлагают в тексте законопроекта, можно узнать по ссылке.
- Правки к законопроекту принимались до 21 февраля 2024 года. По состоянию на утро 22 февраля глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк сообщила, что к законопроекту о мобилизации подали более 4000 поправок – 3776 поправок подали в электронном виде и еще примерно 500 поправок – вручную.
- Вынести законопроект на второе голосование смогут тогда, когда все правки будут обработаны. Как сообщил нардеп Алексей Гончаренко, второе чтение может состояться 6 марта.