Могут ли отправить на фронт ограниченно годных: объяснение юриста

В Украине еще с начала полномасштабного вторжения продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. В частности, это может касаться граждан, признанных ВВК ограниченно годными к военной службе.

Напомним, что 7 февраля Верховная Рада поддержала обновленную версию законопроекта № 10449 по усилению призыва. Документ еще ждут правки, второе чтение и подпись Зеленского. Впрочем, уже сейчас можно очертить картину того, как будет выглядеть мобилизация в 2024 году.

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Могут ли отправить на фронт ограниченно годных

По словам юриста Дмитрия Дончака, лица, признаны ограниченно годными, считаются непригодными к службе в..:

десантно-штурмовых войсках;

плавсоставе;

морской пехоте;

спецоружениях (за исключением подразделений обеспечения).

Вместе с тем ограниченно годные граждане могут служить в:

частях (подразделениях) обеспечения;

ТЦК;

учреждениях, организациях;

учебных заведениях.

Юрист также отметил, что законодательство не определяет понятие "боевая часть". Говорится, что в нем не указано, что военнослужащие, признаны ограниченно годными, не могут находиться непосредственно на фронте.

По его словам, все ограничения, обусловлены болезнями или состояниями, медики указывают непосредственно в постановлении военно-врачебной комиссии.

Кроме того, Дончак объяснил, что хотя по ограниченно годных существует запрет на службу в подразделениях, которые фактически выполняют наступательные действия, однако закон не предусматривает запрета на службу по специальности делопроизводитель в штабе, когда этот штаб находится на передовой.

Что известно о новом законопроекте: основное