Общая мобилизация – это пополнение Вооруженных сил Украины новыми военнослужащими по всей территории страны. В этот период мобилизации подлежат все граждане в возрасте от 18 до 60 лет (преимущественно мужчины), которые могут выполнять воинский долг.

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Сколько существует волн мобилизации

Объемы мобилизации определяют мобилизационные планы, которые утверждаются Генеральным штабом ВСУ и пока являются секретными.

Резерв первой очереди – это бывшие военнослужащие в возрасте до 40 лет, которые имеют боевой опыт и отслужили в армии по контракту или в одной из волн мобилизации (преимущественно участники АТО).

Резерв второй очереди – военнослужащие, которые проходили срочную службу до 2014 года или служили по контракту.

По сообщениям ВСУ, прежде всего комплектование боевых частей проводили за счет резервистов первой очереди, а также резервистов, заключивших контракт на прохождение службы в военном резерве.

Мобилизационный резерв – военнообязанные граждане, которые закончили военные кафедры ВУЗов как офицеры запаса и не призывались во время предыдущих мобилизационных кампаний.

Общественный резерв – другие граждане, которые не имеют возрастных и физических ограничений для призыва на военную службу и могут быть привлечены для комплектования Вооруженных сил и других военных формирований исключительно в особый период.

На какой волне мобилизации сейчас Украина

15 марта 2022 года Командование Сухопутных войск ВСУ сообщило о мобилизации военнообязанных, которые не входили в резервистов первой очереди, и других категорий. Прежде всего это резервисты второй очереди и лица, которые имеют боевой опыт. Итак, Украина сейчас находится на второй волне мобилизации.

Народный депутат, заместитель председателя парламентского Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев еще в августе 2023 года объяснял, что в Украине проходит вторая волна мобилизации, а мобилизация всех мужчин предусмотрена четвертой волной.

Это зависит от того, сколько эта война будет продолжаться и сколько ресурсов будет привлечено со стороны России. В Украине есть четыре очереди мобилизации. И вот четвертая предполагает, что на войну идут все мужчины. Сейчас мы находимся на второй очереди мобилизации,

– сказал он.

Что про мобилизацию говорят военные

Следует отметить, что в ВСУ не подтверждают, что в Украине существуют какие-либо волны мобилизации. Об этом высказался начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины полковник Роман Горбач.

Никаких волн мобилизации нет. В большинстве случаев граждане сегодня вызываются в территориальные центры комплектования с целью уточнения военно-учетных данных. Решение о мобилизации гражданина принимается после заключения медицинской комиссии о пригодности к военной службе,

– объяснил он.

Когда могут рассмотреть законопроект о мобилизации