Загальна мобілізація — це поповнення Збройних сил України новими військовослужбовцями по всій території країни. У цей період мобілізації підлягають усі громадяни віком від 18 до 60 років (переважно чоловіки), які можуть виконувати військовий обов'язок.

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Скільки існує хвиль мобілізації

Обсяги мобілізації визначають мобілізаційні плани, які затверджуються Генеральним штабом ЗСУ і наразі є секретними.

Резерв першої черги – це колишні військовослужбовці віком до 40 років, які мають бойовий досвід і відслужили в армії за контрактом або в одній із хвиль мобілізації (переважно учасники АТО).

Резерв другої черги – військовослужбовці, які проходили строкову службу до 2014 року або служили за контрактом.

За повідомленнями ЗСУ, насамперед комплектування бойових частин проводили за рахунок резервістів першої черги, а також резервістів, які уклали контракт на проходження служби у військовому резерві.

Мобілізаційний резерв – військовозобов’язані громадяни, які закінчили військові кафедри ВНЗ як офіцери запасу і не призивалися під час попередніх мобілізаційних кампаній.

Громадський резерв – інші громадяни, які не мають вікових та фізичних обмежень для призову на військову службу і можуть бути залучені для комплектування Збройних сил та інших військових формувань виключно в особливий період.

На якій хвилі мобілізації зараз Україна

15 березня 2022 року Командування Сухопутних військ ЗСУ повідомило про мобілізацію військовозобов’язаних, які не входили до резервістів першої черги, та інших категорій. Передусім це резервісти другої черги і особи, які мають бойовий досвід. Отже, Україна наразі перебуває на другій хвилі мобілізації.

Народний депутат, заступник голови парламентського Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв ще у серпні 2023 року пояснював, що в Україні проходить друга хвиля мобілізації, а мобілізація усіх чоловіків передбачена четвертою хвилею.

Це залежить від того, скільки ця війна триватиме і скільки ресурсів буде залучено з боку Росії. В Україні є чотири черги мобілізації. І ось четверта передбачає, що на війну йдуть всі чоловіки. Наразі ми перебуваємо на другій черзі мобілізації,

– сказав він.

Що про мобілізацію кажуть військові

Варто зазначити, що в ЗСУ не підтверджують, що в Україні існують будь-які хвилі мобілізації. Про це у березні 2023 року висловився начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ Збройних Сил України полковник Роман Горбач.

Ніяких хвиль мобілізації немає. У більшості випадків громадяни сьогодні викликаються до територіальних центрів комплектування з метою уточнення військово-облікових даних. Рішення про мобілізацію громадянина приймається після висновку медичної комісії про придатність до військової служби,

– пояснив він.

Коли можуть розглянути законопроєкт про мобілізацію