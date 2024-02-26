Тож, чи має особа призовного віку будучи ВПО стати на облік, і в який термін, пояснили юристи.

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"Призовники, військовозобов'язані та резервісти по прибутті на нове місце проживання зобов'язані з моменту отримання статусу ВПО стати на військовий облік за новим місцем проживання упродовж 7 днів", – повідомили в Асоціації.

Як це відбувається на практиці

Органи реєстрації місця проживання фізичних осіб повідомляють відповідні територіальні центри комплектування про реєстрацію місця проживання військовозобов'язаного.

Також виконавчі органи сільських, селищних та міських рад:

виявляють призовників і військовозобов’язаних, які проживають на їхній території і не перебувають у них на військовому обліку;

беруть таких призовників і військовозобов'язаних на персонально-первинний облік;

направляють до районних (міських) військових комісаріатів для взяття на військовий облік.

Мобілізація в Україні: актуально

Верховна Рада схвалила у першому читання новий законопроєкт про мобілізацію 7 лютого 2024 року. Після голосування документ відправили на доопрацювання.

Як повідомила очільниця партії "Слуга народу" Олена Шуляк, до законопроєкту про мобілізацію подали уже понад 4000 правок – 3776 правок в електронному форматі та ще приблизно 500 правок – вручну.

Наразі профільний комітет розглядає усі правки. Розгляд законопроєкту внесуть до парламенту тоді, коли їх розглянуть.