Поэтому, должно ли лицо призывного возраста будучи ВПЛ стать на учет, и в какой срок, объяснили юристы.

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"Призывники, военнообязанные и резервисты по прибытии на новое место жительства обязаны с момента получения статуса ВПЛ стать на воинский учет по новому месту жительства в течение 7 дней", – сообщили в Ассоциации.

Как это происходит на практике

Органы регистрации места жительства физических лиц сообщают соответствующие территориальные центры комплектования о регистрации места жительства военнообязанного.

Также исполнительные органы сельских, поселковых и городских советов:

выявляют призывников и военнообязанных, которые проживают на их территории и не находятся у них на воинском учете;

берут таких призывников и военнообязанных на персонально-первичный учет;

направляют в районные (городские) военные комиссариаты для постановки на воинский учет.

Мобилизация в Украине: актуально

Верховная Рада приняла в первом чтении новый законопроект о мобилизации 7 февраля 2024 года. После голосования документ отправили на доработку.

Как сообщила глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк, к законопроекту о мобилизации подали уже более 4000 правок – 3776 правок в электронном формате и еще примерно 500 правок – вручную.

Сейчас профильный комитет рассматривает все правки. Рассмотрение законопроекта внесут в парламент тогда, когда их рассмотрят.