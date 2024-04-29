Закон про мобілізацію: після оновлення даних теж доведеться пройти лікарську комісію

Військовозобов'язані, які оновлюють дані в ТЦК, у будь-якому разі будуть направлені на військово-лікарську комісію.

Про особливості проходження процедури розповів речник Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін.

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Направлення на ВЛК

Інформація про придатність до військової служби, яку й визначає ВЛК, є одним з пунктів військово-облікових даних.

Військовозобов’язаний громадянин, який прибуває для уточнення своїх військово-облікових даних, однозначно буде направлений на ВЛК, навіть якщо йому надають відстрочку,

– пояснив він.

Хто встановлює придатність

Важливо зазначити, що придатність встановлюють ВЛК, до складу яких входять цивільні лікарі, які не мають жодного стосунку до ТЦК та СП.

У них є доступ до Helsi, і всю інформацію вони беруть звідти. Ну, і оглядають та опитують військовозобов’язаних, звісно,

– наголосив майор.

Водночас Роман Істомін додає, що якщо громадянин не принесе документи, які підтверджують його право на відстрочку, то ТЦК не зможе її оформити.

Які потрібні документи

У ТЦК та СП потрібно приходити з особистими та військово-обліковими документами. Йдеться про паспорт, ідентифікаційний код, військовий квиток (або тимчасове посвідчення). Для оновлення даних відповідно потрібно брати всі документи, які підтверджують зміни цих самих даних.

Деякі з них, на кшталт номера телефону, не потребують документального підтвердження. Проте для внесення до Єдиного реєстру військовозобов'язаних більшість змін має бути підтверджена відповідними документами,

– пояснив Істомін.

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