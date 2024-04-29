Закон про мобілізацію: після оновлення даних теж доведеться пройти лікарську комісію
Джерело:"Телеграф"
Військовозобов'язані, які оновлюють дані в ТЦК, у будь-якому разі будуть направлені на військово-лікарську комісію.
Про особливості проходження процедури розповів речник Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін.
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Направлення на ВЛК
Інформація про придатність до військової служби, яку й визначає ВЛК, є одним з пунктів військово-облікових даних.
Військовозобов’язаний громадянин, який прибуває для уточнення своїх військово-облікових даних, однозначно буде направлений на ВЛК, навіть якщо йому надають відстрочку,
– пояснив він.
Хто встановлює придатність
Важливо зазначити, що придатність встановлюють ВЛК, до складу яких входять цивільні лікарі, які не мають жодного стосунку до ТЦК та СП.
У них є доступ до Helsi, і всю інформацію вони беруть звідти. Ну, і оглядають та опитують військовозобов’язаних, звісно,
– наголосив майор.
Водночас Роман Істомін додає, що якщо громадянин не принесе документи, які підтверджують його право на відстрочку, то ТЦК не зможе її оформити.
Які потрібні документи
У ТЦК та СП потрібно приходити з особистими та військово-обліковими документами. Йдеться про паспорт, ідентифікаційний код, військовий квиток (або тимчасове посвідчення). Для оновлення даних відповідно потрібно брати всі документи, які підтверджують зміни цих самих даних.
Деякі з них, на кшталт номера телефону, не потребують документального підтвердження. Проте для внесення до Єдиного реєстру військовозобов'язаних більшість змін має бути підтверджена відповідними документами,
– пояснив Істомін.
Мобілізація в Україні: останні новини
- Вже 4 травня в Україні скасують статус "обмежено придатний" для військовозобов'язаних. А ті чоловіки, які отримали його раніше, матимуть 9 місяців, аби повторно пройти ВЛК і потрапити у категорію "придатних" або "непридатних" до військової служби. Також військовозобов'язаних поділять на 4 категорії.
- Кабінет Міністрів ухвалив рішення, згідно з яким українські чоловіки призовного віку більше не зможуть отримати закордонні паспорти або паспорти громадянина України за межами країни.
- Раніше в Польщі заявили, що готові допомогти повернути військовозобов'язаних українців. З такою заявою виступив очільник оборонного відомства Польщі Владислав Косіняк-Камиш. Однак пізніше глава Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський назвав це "етично неоднозначним питанням" й наголосив, що ініціатива має бути від України.