Повістки на пошту: чи реально повністю цифровізувати ТЦК

Однією з тем обговорень у суспільстві є цифровізація роботи ТЦК. Зокрема, мовиться про ідею надсилати повістки поштою. Вже зараз працює система Резерв+.

Ексзаступниця міністра оборони України, очільниця Програми цифровізації Вищої кваліфікаційної комісії суддів України в Лабораторії законодавчих ініціатив Катерина Черногоренко озвучила 24 Каналу думку, що потрібно проаналізувати, які послуги є, зробити їх цифровими. Водночас залишити можливість прийти в ТЦК.

Як можна провести цифровізацію ТЦК?

Катерина Черногоренко зазначила, що ТЦК працює не лише над мобілізацією та рекрутингом, а й над соціальною підтримкою військовослужбовців. Резерв+ вже забрав всі основні навантаження. Тому що 80% відстрочок оформлюється через цю систему.

Тому потрібно проаналізувати, які послуги є, зробити їх цифровими, але залишити можливість прийти в ТЦК. Адже не можна забрати у людини право прийти в офлайн-точку. Повинна бути альтернатива, тоді буде суттєво вигравати онлайн-режим.

Іншу частину навантаження варто віддати в ЦНАПи. Тому що там роками здійснюється прийом заявок, запитів від громадян, є хороша регіональна мережа.

ТЦК залишиться бек-офісом. Тобто основні, закриті процеси, робота з реєстрами. Ми думаємо, в який спосіб забезпечити армію найбільш цінними кадрами і так далі. У такий спосіб ця система, де ТЦК – бек-офіс, ЦНАПи і резерв є фронт-офісом, точкою входу для громадян – це буде продуктивно для наших громадян,

– вважає ексзаступниця міністра оборони України.

За її словами, державі потрібно сформувати політику у сфері цифровізації щодо того, що є електронною адресою для громадянина. Умовно є електронна пошта, направляючи повістку на яку, вважається, що ви це прочитаєте.

А ми можемо сформувати реєстр електронних пошт? Наприклад, хто розробляє законодавство під це? Чи пройде воно в Верховній Раді? У нас є депутати, які обрані громадянами. Вони мають підтримати таке законодавство. Тут складна робота і суспільна дискусія, до якої ми зараз не підійшли,

– сказала Черногоренко.

На думку очільниці Програми цифровізації Вищої кваліфікаційної комісії суддів України в Лабораторії законодавчих ініціатив, це спільна робота Міністерства оборони, Генштабу, можливо, Мінцифри щодо того, що є єдиною електронною адресою військовозобов'язаного. Коли буде сформована політика щодо цього, потрібно зробити консультації з суспільством, з Верховною Радою, здійснити це законодавство.

Безумовно, це потрібно провести через обговорення, через те, щоб військовозобов'язані також брали участь. Чому ми постійно говорили з користувачами? Тому що система розвивається швидко і правильно тоді, коли ти отримуєш зворотній зв'язок,

– додала вона.

Реформа ТЦК та нові правила: що відомо?