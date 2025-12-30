Повестки на почту: реально ли полностью цифровизировать ТЦК
- Екатерина Черногоренко подчеркивает важность цифровизации услуг ТЦК, оставляя возможность физического посещения для граждан.
- Она считает, что совместная работа различных государственных органов необходима, в частности, для создания единого электронного адреса для военнообязанных.
Одной из тем обсуждений в обществе является цифровизация работы ТЦК. В частности, говорится об идее отправлять повестки по почте. Уже сейчас работает система Резерв +.
Экс-заместитель министра обороны Украины, руководитель Программы цифровизации Высшей квалификационной комиссии судей Украины в Лаборатории законодательных инициатив Екатерина Черногоренко озвучила 24 Каналу мнение, что нужно проанализировать, какие услуги есть, сделать их цифровыми. В то же время оставить возможность прийти в ТЦК.
Как можно провести цифровизацию ТЦК?
Екатерина Черногоренко отметила, что ТЦК работает не только над мобилизацией и рекрутингом, но и над социальной поддержкой военнослужащих. Резерв + уже забрала все основные нагрузки. Потому что 80% отсрочек оформляется через эту систему.
Поэтому нужно проанализировать, какие услуги есть, сделать их цифровыми, но оставить возможность прийти в ТЦК. Ведь нельзя забрать у человека право прийти в офлайн-точку. Должна быть альтернатива, тогда будет существенно выигрывать онлайн-режим.
Остальную часть нагрузки стоит отдать в ЦПАУ. Потому что там годами осуществляется прием заявок, запросов от граждан, есть хорошая региональная сеть.
ТЦК останется бэк-офисом. То есть основные, закрытые процессы, работа с реестрами. Мы думаем, каким образом обеспечить армию наиболее ценными кадрами и так далее. Таким образом эта система, где ТЦК – бэк-офис, ЦПАУ и резерв является фронт-офисом, точкой входа для граждан – это будет продуктивно для наших граждан,
– считает экс-заместитель министра обороны Украины.
По ее словам, государству нужно сформировать политику в сфере цифровизации относительно того, что является электронным адресом для гражданина. Условно есть электронная почта, направляя повестку на которую, считается, что вы это прочитаете.
А мы можем сформировать реестр электронных почт? Например, кто разрабатывает законодательство под это? Пройдет ли оно в Верховной Раде? У нас есть депутаты, которые избраны гражданами. Они должны поддержать такое законодательство. Здесь сложная работа и общественная дискуссия, к которой мы сейчас не подошли,
– сказала Черногоренко.
По мнению руководительницы Программы цифровизации Высшей квалификационной комиссии судей Украины в Лаборатории законодательных инициатив, это совместная работа Министерства обороны, Генштаба, возможно, Минцифры относительно того, что является единственным электронным адресом военнообязанного. Когда будет сформирована политика по этому, нужно сделать консультации с обществом, с Верховной Радой, осуществить это законодательство.
Безусловно, это нужно провести через обсуждение, через то, чтобы военнообязанные также участвовали. Почему мы постоянно говорили с пользователями? Потому что система развивается быстро и правильно тогда, когда ты получаешь обратную связь,
– добавила она.
Реформа ТЦК и новые правила: что известно?
В Верховной Раде Украины предлагают внести изменения в определенные законы для совершенствования работы органов военного управления, ответственных за воинский долг, службу, мобилизационную подготовку и саму мобилизацию. Это означает, что в громадах могут появиться новые поселковые отделения. Об этом говорится в законопроекте под номером 14320, зарегистрированном в Раде, по инициативе Минобороны.
В Украине ввели новые правила для военнообязанных. В ТЦК объяснили, какой документ теперь главный. Отмечается, что сейчас мужчинам уже не обязательно носить бумажные документы, если у них есть активный QR-код в приложении "Резерв+".
Минобороны запускает полный контроль за мобилизованными. Говорится о системе "Чекинг мобилизованного" и трекинг пути военнообязанного на каждом шагу. Это позволит фиксировать случаи с самовольным оставлением части.