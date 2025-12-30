Повестки на почту: реально ли полностью цифровизировать ТЦК

Одной из тем обсуждений в обществе является цифровизация работы ТЦК. В частности, говорится об идее отправлять повестки по почте. Уже сейчас работает система Резерв +.

Экс-заместитель министра обороны Украины, руководитель Программы цифровизации Высшей квалификационной комиссии судей Украины в Лаборатории законодательных инициатив Екатерина Черногоренко озвучила 24 Каналу мнение, что нужно проанализировать, какие услуги есть, сделать их цифровыми. В то же время оставить возможность прийти в ТЦК.

Как можно провести цифровизацию ТЦК?

Екатерина Черногоренко отметила, что ТЦК работает не только над мобилизацией и рекрутингом, но и над социальной поддержкой военнослужащих. Резерв + уже забрала все основные нагрузки. Потому что 80% отсрочек оформляется через эту систему.

Поэтому нужно проанализировать, какие услуги есть, сделать их цифровыми, но оставить возможность прийти в ТЦК. Ведь нельзя забрать у человека право прийти в офлайн-точку. Должна быть альтернатива, тогда будет существенно выигрывать онлайн-режим.

Остальную часть нагрузки стоит отдать в ЦПАУ. Потому что там годами осуществляется прием заявок, запросов от граждан, есть хорошая региональная сеть.

ТЦК останется бэк-офисом. То есть основные, закрытые процессы, работа с реестрами. Мы думаем, каким образом обеспечить армию наиболее ценными кадрами и так далее. Таким образом эта система, где ТЦК – бэк-офис, ЦПАУ и резерв является фронт-офисом, точкой входа для граждан – это будет продуктивно для наших граждан,

– считает экс-заместитель министра обороны Украины.

По ее словам, государству нужно сформировать политику в сфере цифровизации относительно того, что является электронным адресом для гражданина. Условно есть электронная почта, направляя повестку на которую, считается, что вы это прочитаете.

А мы можем сформировать реестр электронных почт? Например, кто разрабатывает законодательство под это? Пройдет ли оно в Верховной Раде? У нас есть депутаты, которые избраны гражданами. Они должны поддержать такое законодательство. Здесь сложная работа и общественная дискуссия, к которой мы сейчас не подошли,

– сказала Черногоренко.

По мнению руководительницы Программы цифровизации Высшей квалификационной комиссии судей Украины в Лаборатории законодательных инициатив, это совместная работа Министерства обороны, Генштаба, возможно, Минцифры относительно того, что является единственным электронным адресом военнообязанного. Когда будет сформирована политика по этому, нужно сделать консультации с обществом, с Верховной Радой, осуществить это законодательство.

Безусловно, это нужно провести через обсуждение, через то, чтобы военнообязанные также участвовали. Почему мы постоянно говорили с пользователями? Потому что система развивается быстро и правильно тогда, когда ты получаешь обратную связь,

– добавила она.

