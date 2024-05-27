Лише 2% людей, які отримали повістки, приходять до військкомату, – працівник львівського ТЦК

Наразі зі 100% військовозобов'язаних, які отримали повістки, лише 2% дійсно приходять до територіальних центрів комплектування.

Про вручення повісток розповів працівник Шевченківського РТЦК у Львові Володимир Гренюх.

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Скільки людей з'являються за повістками

Володимир Гренюх заявив, що вважає посилення мобілізації правильним. За словами працівника ТЦК, він не розуміє, як інакше мала б діяти держава в умовах повномасштабної війни.

Те, що зараз відбувається, є правильним. Зі 100% людей, які отримали повістки, приходять усього 2%. У мене є побратими, які вже загинули, а є ті, яких треба міняти. Зрозумійте правильно: бригади по 2 – 3 роки перебувають у зоні бойових дій, треба робити заміни. Мобілізація для цього й потрібна,

– сказав Гренюх в інтерв'ю.

Працівник ТЦК також розповів, що часто спілкується з мобілізованими. За його словами, конфліктів переважно немає, особливо "після звичайної адекватної розмови".

Як показує практика, всі все розуміють. Ми спілкуємося з військовозобов’язаними, пояснюємо їм ситуацію і непорозумінь практично немає,

– підсумував Володимир Гренюх.

Мобілізація в Україні: останні новини

З 18 травня в Україні чоловіки призовного віку зобов'язані мати при собі відповідні військово-облікові документи: посвідчення про приписку до призовної дільниці, військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного.

Речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін зазначив, що згідно з новим законом про мобілізацію, навіть ті, хто після 2022 року були визнані непридатними і зняті з обліку, повинні пройти ВЛК заново.

До 16 червня 2024 року військовозобов'язані чоловіки, яких було знято з військового обліку через виїзд за кордон на строк понад 3 місяців, мають особисто приїхати в Україну та прийти до ТЦК, щоб стати на військовий облік. Чоловіки, які перебувають за кордоном, підлягають військовому обліку на тих же засадах, що і чоловіки в Україні.

До 16 липня 2024 року всі військовозобов'язані повинні оновити свої дані. Зробити це можна онлайн у застосунку Резерв+, або у ТЦК та СП, або ЦНАПі.