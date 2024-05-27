Только 2% людей, получивших повестки, приходят в военкомат, – работник львовского ТЦК
Источник:"Эспрессо"
Сейчас из 100% военнообязанных, которые получили повестки, только 2% действительно приходят в территориальные центры комплектования.
О вручении повесток рассказал работник Шевченковского РТЦК во Львове Владимир Гренюх.
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Сколько людей приходят по повесткам
Владимир Гренюх заявил, что считает усиление мобилизации правильным. По словам работника ТЦК, он не понимает, как иначе должно было бы действовать государство в условиях полномасштабной войны.
То, что сейчас происходит, является правильным. Из 100% людей, которые получили повестки, приходят всего 2%. У меня есть собратья, которые уже погибли, а есть те, которых надо менять. Поймите правильно: бригады по 2 – 3 года находятся в зоне боевых действий, надо делать замены. Мобилизация для этого и нужна,
– сказал Гренюх в интервью.
Работник ТЦК также рассказал, что часто общается с мобилизованными. По его словам, конфликтов преимущественно нет, особенно "после обычного адекватного разговора".
Как показывает практика, все все понимают. Мы общаемся с военнообязанными, объясняем им ситуацию и недоразумений практически нет,
– подытожил Владимир Гренюх.
Мобилизация в Украине: последние новости
С 18 мая в Украине мужчины призывного возраста обязаны иметь при себе соответствующие военно-учетные документы: удостоверение о приписке к призывному участку, военный билет или временное удостоверение военнообязанного.
Спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин отметил, что согласно новому закону о мобилизации, даже те, кто после 2022 года были признаны непригодными и сняты с учета, должны пройти ВВК заново.
- До 16 июня 2024 года военнообязанные мужчины, которые были сняты с воинского учета из-за выезда за границу на срок более 3 месяцев, должны лично приехать в Украину и прийти в ТЦК, чтобы стать на воинский учет. Мужчины, которые находятся за рубежом, подлежат воинскому учету на тех же принципах, что и мужчины в Украине.