Только 2% людей, получивших повестки, приходят в военкомат, – работник львовского ТЦК

Сейчас из 100% военнообязанных, которые получили повестки, только 2% действительно приходят в территориальные центры комплектования.

О вручении повесток рассказал работник Шевченковского РТЦК во Львове Владимир Гренюх.

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Сколько людей приходят по повесткам

Владимир Гренюх заявил, что считает усиление мобилизации правильным. По словам работника ТЦК, он не понимает, как иначе должно было бы действовать государство в условиях полномасштабной войны.

То, что сейчас происходит, является правильным. Из 100% людей, которые получили повестки, приходят всего 2%. У меня есть собратья, которые уже погибли, а есть те, которых надо менять. Поймите правильно: бригады по 2 – 3 года находятся в зоне боевых действий, надо делать замены. Мобилизация для этого и нужна,

– сказал Гренюх в интервью.

Работник ТЦК также рассказал, что часто общается с мобилизованными. По его словам, конфликтов преимущественно нет, особенно "после обычного адекватного разговора".

Как показывает практика, все все понимают. Мы общаемся с военнообязанными, объясняем им ситуацию и недоразумений практически нет,

– подытожил Владимир Гренюх.

Мобилизация в Украине: последние новости

С 18 мая в Украине мужчины призывного возраста обязаны иметь при себе соответствующие военно-учетные документы: удостоверение о приписке к призывному участку, военный билет или временное удостоверение военнообязанного.

Спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин отметил, что согласно новому закону о мобилизации, даже те, кто после 2022 года были признаны непригодными и сняты с учета, должны пройти ВВК заново.

До 16 июня 2024 года военнообязанные мужчины, которые были сняты с воинского учета из-за выезда за границу на срок более 3 месяцев, должны лично приехать в Украину и прийти в ТЦК, чтобы стать на воинский учет. Мужчины, которые находятся за рубежом, подлежат воинскому учету на тех же принципах, что и мужчины в Украине.

До 16 июля 2024 года все военнообязанные должны обновить свои данные. Сделать это можно онлайн в приложении Резерв+, или в ТЦК и СП, или ЦНАПе.