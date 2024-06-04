Тоді лінія буде десь під Польщею, – військовий про важливість мобілізуватися

Військовозобов'язані мають оновити свої дані до 16 липня. Варто розуміти, що під час війни та з огляду на втрати потреба у людях є дуже великою.

Військовий, лейтенант 40-ої бригади тактичної авіації "Привиди Києва" Юрій Атанов розповів 24 Каналу, що зараз не можна виправдовувати себе тим, що нібито не народжений для війни. Те саме стосується інших відмовок, якими часто грішать військовозобов'язані.

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Швидкої перемоги не буде

"Ми ж розуміємо, що йде війна. Якщо ми не зупинимо ворога на тій лінії, де він перебуває зараз, тоді лінія буде десь під Польщею", – наголосив військовий.

Уже зараз українці бачать, що росіяни чинять на окупованих територіях, як примусово залучають людей до своєї армії. Там ніхто не зважає на стан здоров'я, вклад в економіку чи інші відмовки.

Українцям треба розраховувати на свої сили. Коли Вінстон Черчилль став прем'єром Великої Британії у воєнні роки, то сказав, що усім варто готуватися до того, що буде багато поту, крові та сліз. Це була відверта комунікація з суспільством, якої не вистачило у лютому 2022 року.

Я не казатиму, що завтра чи післязавтра ми переможемо. Навпаки кожна людина має змоделювати для себе найгірший сценарій. Це правильно як психологічно, так і стратегічно,

– додав Юрій Атанов.

Варто розуміти, що у ЗСУ воюють такі самі люди, як всі ми. Вони також втомлюються, потребують відпочинку, але чомусь всі розраховували, що бійці нібито є всесильними й можуть за кілька днів встановити прапор України в Ялті, яка окупована вже 10 років.

Моя порада – поки ще є час шукайте для себе підрозділ. І не вірте, що нібито через 3 дні після мобілізація людина вже штурмує посадки під Бахмутом. Такого немає. Краще заздалегідь підшукати для себе підрозділ і спеціальність, яка імпонує,

– підкреслив військовий.

Тому коли прийде черга, можна буде взяти скерування від підрозділу і з ним прийти до ТЦК. Це найкращий спосіб мобілізуватися без зайвих стресів. Ба більше, під час війни треба пройти курси з тактичної медицини – це питання життя чи смерті.

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